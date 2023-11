Secondo fonti vicine al mondo bianconero la Juventus starebbe valutando la partenza di Alex Sandro già a gennaio. Il brasiliano è stato condizionato in questo inizio di stagione da un infortunio muscolare e la società bianconera sarebbe pronta a valutare la rescissione contrattuale del giocatore, che piace al Santos. Proprio la società brasiliana sarebbe pronta a garantirgli un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione per due anni.

L'eventuale partenza di Alex Sandro potrebbe portare la Juventus a valutare un investimento in difesa, i nomi che piacciono sono quelli di Mario Hermoso e Lloyd Kelly, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con l'Atletico Madrid e il Bournemouth a giugno.

La Juventus potrebbe lasciar partire Alex Sandro già a gennaio. In scadenza di contratto a giugno il giocatore sarebbe seguito da società dell'Arabia Saudita e dal Santos. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera gli conceda una rescissione del suo contratto così da poter firmare per una nuova società già a gennaio. Stagione difficile per Alex Sandro fino ad adesso, condizionato da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare diverse partite. Potrebbe essere convocato per il match di campionato contro l'Inter previsto domenica 26 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. In questa stagione ha disputato fino ad adesso solo 2 match ma come già anticipato ha pesato l'infortunio muscolare.

Arrivato alla Juventus nel 2015, è alla quinta stagione nella società bianconera, un riferimento della rosa bianconera anche se nelle ultime stagioni il rendimento non è stato come quello delle prime stagioni a Torino. Rimanendo in tema partenze oltre al brasiliano potrebbero lasciare Torino anche Samuel Iling-Junior e Dusan Vlahovic, rispettivamente seguiti dal Tottenham e dall'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire la cessione di Samuel Iing-Junior a gennaio al Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese sarebbe pronta ad investire 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Si sta parlando negli ultimi giorni anche della possibile partenza di Dusan Vlahovic.

La punta bianconera ha un contratto pesante, con un ingaggio in incremento fino ad arrivare a 12 milioni di euro a stagione. Anche per questo la società bianconera sarebbe pronta a valutare una sua cessione. Piace all'Atletico Madrid che potrebbe offrire una parte in soldi ed una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. Uno su tutti Alvaro Morata, che in questo inizio stagione con gli spagnoli ha già segnato 12 gol.