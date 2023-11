Secondo l'esperto di Calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio la Juventus non avrebbe abbandonato per gennaio la pista per Domenico Berardi, esterno offensivo in forza al Sassuolo. Il club bianconero inoltre continuerebbe a seguire il profilo di Jadon Sancho, attaccante di fascia escluso dalla rosa del Manchester United per un diverbio con il tecnico Ten Hag.

Juventus, Di Marzio rivela: 'I dirigenti bianconeri hanno la volontà di riprovare per Berardi a gennaio'

Nelle scorse ore l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quello che sarebbe il primo obiettivo della società bianconera per potenziare il proprio organico nella finestra invernale, Domenico Berardi: "C'è stato un primo faccia a faccia tra Allegri, Giuntoli e Manna per cominciare a capire come muoversi.

La Juve vuole almeno un centrocampista, viste le situazioni di Pogba e Fagioli, ma c'è la volontà di riprovare per Berardi che aggiungerebbe delle caratteristiche diverse all'attacco". Di Marzio, restando sul tema calciomercato in ottica Juventus, ha poi rintuzzato affermando come i bianconeri per gennaio potrebbero aggiungere alla propria rosa anche una mezz'ala, con il nome di Pierre-Emile Hojbjerg che piacerebbe e molto al club. Secondo l'esperto di mercato però il Tottenham valuterebbe il danese una cifra molto alta, motivo per cui Giuntoli seguirebbe anche altri calciatori come Kalvin Philips del Manchester City e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Juventus, sull'esterno piacerebbe anche Jadon Sancho del Manchester United

Per quanto concerne le fasce offensive, oltre a Domenico Berardi la Juventus seguirebbe anche altri profili, ecco che dall'Inghilterra diverse voci danno per certo un interesse per Jadon Sancho. L'attaccante inglese attualmente in forza al Manchester United si trova ai margini del progetto tecnico costruito da Ten Hag a causa di una lite avuta proprio con l'allenatore olandese.

Le divergenze tra le parti non lascerebbero spazio ad eventuali ricuciture ecco che a gennaio il calciatore classe 2000 dovrebbe quasi certamente lasciare i "Red Devils" per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. La Juventus, che vorrebbe intavolare una trattativa con la società inglese basata sulla formula del prestito con successivo riscatto, potrebbe però doversela vedere con almeno due competitor per Sancho, il Borussia Dortmund e il Chelsea.