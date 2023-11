Secondo le ultime dalla Continassa, la Juventus e lo staff di Dusan Vlahovic dovrebbero incontrarsi nel mese di dicembre per ridiscutere un possibile rinnovo di contratto del serbo. Del centravanti bianconero e della sua prestazione con l'Inter ha parlato inoltre ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli.

Juve, la società bianconera dovrebbe incontrare a gennaio l'entourage di Vlahovic per ridiscutere il suo contratto

La Juventus e Dusan Vlahovic starebbero discutendo del rinnovo di contratto del serbo ormai da settimane e secondo indiscrezioni delle ultime ore, il mese di dicembre potrebbe essere quello giusto per registrare dei movimenti in merito.

Il club bianconero vorrebbe infatti incontrare l'entourage del classe 2000 per proporgli un rinnovo che legherebbe il centravanti da Belgrado alla Vecchia Signora fino al 2028. Inoltre, la Juventus chiederebbe a Vlahovic di spalmarsi lo stipendio in più anni per non gravare eccessivamente sul monte ingaggi della società bianconera. A questa richiesta, il calciatore con il suo staff si sarebbe opposto e di conseguenza la Juventus vaglierebbe altre opzioni da proporre al bomber serbo. Una di queste prevedrebbe lo slittamento del bonus sullo stipendio che Vlahovic dovrebbe percepire da contratto nella prossima estate e che la società piemontese vorrebbe far scattare direttamente nel 2026. Una richiesta che il giocatore potrebbe nuovamente rimandare al mittente, complicando cosi una trattativa che apparirebbe obiettivamente difficile da portare in porto.

Se le parti non dovessero trovare un accordo nel mese di dicembre, non si escluderebbe infine una decisione drastica da parte del club bianconero, che potrebbe mettere sul mercato Vlahovic già dal prossimo gennaio.

Ravanelli: 'Vlahovic? Penso che sia un ragazzo attanagliato dall'ansia e questo non lo fa rendere al massimo'

Della Juventus e nello specifico di Dusan Vlahovic ha parlato nelle scorse ore anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli: "Vlahovic?

Il gol che ha fatto contro l'Inter è stato bello, ha attaccato la profondità ed è stato bravo e se giocasse con più semplicità da qui alla fine potrebbe fare tanti gol. Penso che sia attanagliato dall'ansia questo ragazzo e per questo non rende al massimo. Prima sbagliava molti controlli, molti palloni a centrocampo, se non sai stoppare il pallone non puoi giocare nella Juventus".

Queste le parole dette ai microfoni della trasmissione Pressing da Ravanelli che poi commentando le indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte tra i papabili candidati per succedere ad Allegri sulla panchina della Juve, ha sottolineato come il pugliese abbia la volontà di tornare a lavorare al più presto.