Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il ritorno anticipato di Matia Soulé, giocatore argentino attualmente in prestito al Frosinone. Sarebbe Massimiliano Allegri a volere il rientro alla base del sudamericano, che sta dimostrando in questo inizio di stagione di essere uno dei migliori giovani del campionato italiano.

Il Frosinone è attualmente in piena lotta per la permanenza in Serie A e perdere l'argentino dopo solo metà stagione potrebbe pesare non poco dal punto di vista tecnico, la Juventus starebbe quindi valutando la possibilità di girargli in prestito una contropartita tecnica come Hans Nicolussi Caviglia, aggiungendo un premio valorizzazione da pagare alla società laziale, che ha avuto il merito di migliorare la qualità del giocatore già in questo inizio di stagione.

Soulé potrebbe ritornare anticipatamente a Torino a gennaio

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe riportare in anticipo a gennaio Matias Soulé, protagonista di un inizio di stagione importante con il Frosinone. In otto match disputati nel campionato italiano ha segnato cinque gol e fornito un assist. Si ipotizza sui media per l'argentino anche un prolungamento di contratto fino a giugno 2028 con la società bianconera a circa un milione di euro a stagione. Per riaverlo anticipatamente la Juve potrebbe offrire al Frosinone il prestito di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista bianconero che non ha raccolto minutaggio in questo inizio di stagione, oltre a un premio di valorizzazione riguardo Soulé.

L'eventuale ritorno anticipato dell'argentino permetterebbe alla Juventus di evitare degli acquisti nel settore offensivo nel mercato invernale e di poter concentrare gli investimenti per rinforzare il centrocampo, reparto che ha bisogno di giocatori dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus durante il Calciomercato invernale per il centrocampo valuta il mercato francese, in particolare piacciono Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo.

Per quanto riguarda il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic, potrebbe arrivare un altro attaccante. Piacerebbe in tal senso Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, protagonista di un inizio di stagione importante, e valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola.