La Juventus nei prossimi mesi dovrà occuparsi della sostituzione di Alex Sandro, il cui contratto giungerà a scadenza a giugno. Il brasiliano dopo otto stagioni alla Juve pare pronto a una nuova esperienza professionale e l'eventualità della sua partenza starebbe portando la società a valutare diversi giocatori, fra questi ci sarebbero Tiago Djalò e Mario Hermoso, anche loro in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con il Lille e con l'Atletico Madrid. Ai bianconeri piacerebbe soprattutto il portoghese del Lille, che però in questo periodo sta recuperando da un importante infortunio al ginocchio.

Djalò potrebbe approdare alla Juventus dalla stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato La Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Tiago Djalò per la stagione 2024-2025. Il centrale difensivo portoghese attualmente sta recuperando da un serio infortunio al ginocchio. Nonostante questo, i dirigenti della Juventus stanno valutando attentamente l'idea di ingaggiare il giocatore a parametro zero da luglio, qualora dovesse effettivamente andare in scadenza con il Lille. Avendo 23 anni, l'ex Milan, sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.

La Juventus valuterebbe pure l'ingaggio di Mario Hermoso

L'altro nome che in queste settimane viene accostato ai bianconeri per la difesa è quello di Mario Hermoso, protagonista nell'Atletico Madrid, attualmente considerato un titolare dal tecnico Diego Pablo Simeone, ma il cui prolungamento di contratto, in scadenza a giugno, non parrebbe essere all'orizzonte.

Pure lo spagnolo sarebbe un rinforzo importante per Allegri, anche perché è mancino e quindi sarebbe adattabile anche sulla corsia sinistra.

Il punto sul mercato della Juventus per gennaio

Per il mercato di gennaio invece l'esigenza principale della Juventus è quella di rinforzare il centrocampo e valuterebbe in particolare Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo.

Per quanto riguarda l'arrivo di un giocatore a supporto delle punte, si starebbe valutando il ritorno anticipato di Matias Soulé dal prestito al Frosinone, he rappresenterebbe una richiesta di Allegri, soprattutto dopo un inizio di stagione nel quale ha già segnato cinque gol. Si ipotizza anche un suo possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2028 a circa un milione di euro a stagione.