La Roma starebbe pensando di richiedere Timothy Weah alla Juventus in prestito proponendo in cambio il prestito di Rick Karsdorp, esterno olandese alla sua seconda esperienza in giallorosso. Nessuno dei due gioca con continuità ecco che invertendo le società la speranza sarebbe quella di trovare un incastro più proficuo per tutte le parti in causa, scenario questo che però non convincerebbe Cristiano Giuntoli nè tantomeno Massimiliano Allegri, che sull'americano unico acquisto della sessione di rafforzamento estiva puntano molto.

Weah per Karsdorp, uno scambio senza futuro

Il calciatore olandese ha sicuramente più esperienza del pari ruolo USA ma ha ormai scavallato il proprio momento migliore mostrando lacune difensive importanti oltre ad un'ormai spenta vena offensiva: pochi, pochissimi palloni per i compagni appostati in area e cross ridotti al lumicino per un calciatore che non gioca più con continuità sotto la corte di Mourinho. Neanche Weah è stato impiegato da Massimiliano Allegri con una certa ritualità ma si tratta di un calciatore molto giovane e di talento che si sta ambientando a Torino e in Serie A, ecco che puntare su di lui appare quasi scontato per un club che l'ha scelto come unico rinforzo estivo.

Potrebbe invece davvero lasciare la società un altro esterno di fascia che agisce dalla parte opposta, Samuel Iling-Junior, che sarebbe ormai in dirittura d'arrivo per l'approdo in Premier League al Tottenham: Giuntoli vorrebbe inserire il suo cartellino nell'affare Højbjerg a fronte di un conguaglio conclusivo da 10 milioni di euro circa (la Juventus valuta Iling 20 milioni, gli inglesi ne vogliono circa 30 per il mediano danese).

Samardzic e Phillips sempre in odore di vestire il bianconero

Se anche l'arrivo del centrale del Tottenham dovesse concretizzarsi il mercato della Juventus per quel che riguarda la mediana non andrebbe di certo ad esaurimento: il club ha bisogno di mezzali, ecco che le candidature di Lazar Samardzic dell'Udinese e di Kalvin Phillips del Manchester City già per gennaio rimangono sempre più che possibili.

Il primo arriverebbe con un prestito da 5 milioni e riscatto fissato a 17, il secondo in prestito oneroso (5-6 milioni) e riscatto impostato a 30: si tratta di due calciatori molto diversi, Samardzic verrebbe prelevato per aumentare la qualità, Phillips invece per acquisire un metronomo in grado di dare il cambio a Locatelli in mezzo al campo.