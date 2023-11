La Juventus è al lavoro sul mercato sia per definire i nuovi acquisti soprattutto a centrocampo che per delineare eventuali cessioni.

Al riguardo, uno dei calciatori della rosa bianconera maggiormente seguiti all'estero è Filip Kostic, che il club valuta almeno 20 milioni di euro e che piace molto in Arabia Saudita: Cristiano Giuntoli sta però lavorando alla cessione di Samuel Iling-Junior al Tottenham, ecco che il Ds non si priverà di due esterni sinistri in contemporanea. Difficile dunque se non impossibile che entrambi lascino Torino nella sessione di mercato invernale.

Su Kostic sirene arabe ma il serbo resterà

Quattro assist distribuiti tra la gara di Firenze, il derby e il match col Cagliari, dopo un inizio di stagione non brillante l'esterno mancino ha dunque aggiustato la mira e ha ripreso a sfornare il solito ottimo numero di palloni a beneficio dei propri compagni: una stagione in crescita la sua, anche così si spiega l'interesse dell'Arabia Saudita per lui. Massimiliano Allegri però stravede per l'ex l'Eintracht e lo schiera sempre, anche quando non appare in gran forma: se a questo si associano le voci di una cessione ormai imminente di Iling-Junior - che potrebbe rientrare nell'affare che condurrà Højbjerg a Torino - ben si comprende come il futuro di Kostic sia sempre a Torino.

Il tutto a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, magari sopra ai 30 milioni di euro: Giuntoli del resto ha spesso affermato che le proposte monstre verranno sempre valutate con nessuna eccezione.

Anche Iling-Junior ha la stima della società ma il suo futuro sembra segnato

Nonostante le ottime cose sempre o quasi mostrate nei suoi ingressi in campo, Samuel Iling Junior, giovane centrocampista classe 2003, gioca col contagocce: di lui ci si ricorda quest'anno per un assist, bellissimo, confezionato a Dusan Vlahovic nel pari casalingo contro il Bologna, poi più nulla.

O quasi.

Troppo utile Kostic, troppo sbarazzino e imprevedibile Cambiaso, da qui le tante panchine per l'esterno inglese: se il Tottenham arriverà ai 20 milioni richiesti o lascerà partire Pierre-Emile Kordt Højbjerg (mediano che interessa da tempo ai bianconeri) per 10 milioni più il cartellino dell'ex Chelsea allora Giuntoli apporrà la propria firma sull'affare. Con buona pace dei tifosi che si sono spesso domandati il perchè di un impiego così ridotto dell'esterno ex Next Gen.