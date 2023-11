Durante il prossimo Calciomercato estivo Andrea Colpani dirà probabilmente addio al Monza, considerando la crescita del centrocampista che è pronto a fare il definitivo salto di qualità. La convocazione con la nazionale italiana è un premio importante a questo inizio di stagione. Attualmente Juventus e Inter sembrano essere in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni in estate, ma la lotta per la sua firma è in costante evoluzione, con la posizione di vertice che cambia praticamente ogni giorno.

Colpani potrebbe trasferirsi all'Inter o alla Juventus nel calciomercato estivo

Il Monza valuta il talentuoso giocatore di 24 anni circa 16 milioni di euro, ma sembra che la Juventus possa avere un asso nella manica per superare la concorrenza. La chiave potrebbe essere Hans Nicolussi Caviglia che potrebbe rappresentare la contropartita tecnica per garantire il trasferimento di Colpani a Torino.

La dirigenza dell'Inter inizialmente sembrava essere in vantaggio, ma nelle ultime ore Giuntoli della Juventus avrebbe fatto un sorpasso significativo, anche se non definitivo. La variabile decisiva potrebbe essere l'inclusione di Nicolussi Caviglia nell'affare, una mossa che potrebbe favorire la Juventus.

La trattativa di mercato Colpani sarebbe appena agli inizi e la strada per assicurarsi il talento del Monza si preannuncia lunga e complessa per entrambe le squadre, con Marotta dalla parte dell'Inter che si profila come uno degli uomini chiave in questa trattativa.

Il centrocampista Colpani da bambino tifava il Milan

Il centrocampista Andrea Colpani in una recente intervista ha parlato della sua carriera.

Ha elogiato il suo attuale allenatore, Raffaele Palladino, sottolineando come la sua idea di gioco abbia contribuito al suo sviluppo come giocatore. Colpani ha anche affrontato la domanda sulla sua squadra per la quale tifava da bambino, rivelando che fosse il Milan.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus deve lavorare anche in previsione del mercato di gennaio con l'esigenza di rinforzare il centrocampo.

A tal riguardo potrebbero arrivare uno o due centrocampisti. Uno dei nomi che piacerebbe alla società bianconera è Pierre-Emile Hojbjerg. Altro centrocampista che piacerebbe è Rodrigo De Paul, che potrebbe rientrare nella trattativa di mercato che porterebbe Dusan Vlahovic all'Atletico Madrid nel calciomercato invernale.