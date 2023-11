Nel post gara di Juventus-Cagliari il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ha parlato a Dazn elogiando gli avversari ed annoverando la formazione bianconera tra le prime contendenti per vincere lo scudetto. Anche Massimiliano Allegri ha parlato a gara terminata, sottolineando l'importanza dei 3 punti guadagnati e lanciando la sfida all'Inter, prossima avversaria della Vecchia Signora.

Juventus, Ranieri elogia i bianconeri: 'E' una candidata a vincere il campionato e con Allegri alla fine arriverà'

Nella giornata di ieri la Juventus ha vinto 2 a 1 contro il Cagliari di Claudio Ranieri, che ai microfoni di Dazn ha parlato delle ambizioni da scudetto della formazione bianconera: "È una candidata a vincere il titolo, non ha competizioni europee.

Sappiamo tutti che alla fine tra marzo e aprile, quando tutti sono più stanchi, andranno oltre. Ci sono altre squadre in Italia, ma la Juve, un passo dopo l'altro, con Allegri, alla fine arriva". Ranieri, commentando poi le dichiarazioni di Allegri inerenti gli obiettivi che la Juventus deve perseguire ha aggiunto: "Allegri dice che lottano per il quarto posto, ma questo fa parte di noi allenatori che siamo i più grandi bugiardi al mondo". Ranieri, scendendo nel dettaglio della partita, ha poi sottolineato come i suoi ragazzi siano riusciti a bloccare la Juventus nel primo tempo, capitolando nella ripresa solo a causa di alcuni errori dovuti ad una sbagliata gestione del pallone. Secondo il tecnico romano, il Cagliari avrebbe dovuto inoltre prestare maggiore attenzione sulle ripartenze della Juventus e sui calci da fermo.

Infine Ranieri ha confessato di aver rimbrottato i suoi calciatori con l'amaro in botta, poiché quest'ultimi hanno disputato una grandissima gara contro una squadra che verosimilmente giocherà fino alla fine per vincere lo scudetto.

Allegri: 'Col Cagliari era importante vincere per mantenere distanze con quelle dietro. Inter? in partita secca tutto può succedere'

Anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato come Ranieri a Dazn nel post gara della partita vinta dalla Juventus per 2 a 1 contro il Cagliari: "Era importante vincere per mantenere e allungare sulle inseguitrici.

Il Cagliari veniva da un ottimo momento. Sul 2-0 ci siamo un po' fermati e dovevamo far circolare orizzontalmente di più la palla. Poi abbiamo preso un gol su contropiede su calcio d'angolo. Per fortuna il gol è stato ininfluente". Allegri parlando poi del momento complicato che stanno attraversando i suoi attaccanti, non si è detto preoccupato ma anzi convinto che prima o poi i suoi centravanti torneranno a segnare. Parlando infine dello scontro diretto con l'Inter, l'allenatore livornese ha sottolineato come i nerazzurri siano favoriti per lo scudetto aggiungendo però come nella partita secca tutto possa accadere.