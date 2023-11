Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juventus, Inter e Milan avrebbero messo gli occhi addosso a Claudio Echeverri, giovane promessa del River Plate in scadenza di contratto con gli argentini in estate. Il club bianconero e quello rossonero inoltre potrebbero sfidarsi anche per un altro talento, Assan Ouédraogo dello Shalke 04.

Juve, Inter e Milan su Echeverri, talento del River Plate che piacerebbe a mezza Europa

Claudio Echeverri è il giovane talento che avrebbe attratto le attenzioni di Juventus, Inter e Milan: classe 2006, nato a Resistance e di piede destro, Echeverri attualmente si trova nel River Plate, squadra con la quale il giovane trequartista non è ancora riuscito a collezionare più di 72 minuti di gioco.

Discorso diverso invece vale per la nazionale giovanile argentina Under 17, dove Echeverri è stato recentemente protagonista con una tripletta segnata al Brasile nei quarti di finale della coppa del mondo di categoria. Una prestazione che avrebbe destato l'interesse di diverse big sparse per l'Europa come Real Madrid, Manchester City e PSG e che farebbe preoccupare in casa River. Echeverri ad oggi è legato contrattualmente con la società argentina fino al prossimo 2024 e la tanta concorrenza per il calciatore potrebbe convincerlo a non rinnovare per svincolarsi a parametro 0. Indiscrezioni di oggi in merito a questo argomento, testimonierebbero di una volontà della Juventus di anticipare tutti, pagando a gennaio la clausola rescissoria di Echeverri da 25 milioni di euro direttamente al River.

Tuttavia apparirebbe estremamente complicato che il club bianconero possa spendere una cifra simile per un giocatore che a tutti gli effetti è ancora una promessa del calcio. Sembrerebbe dunque più logico pensare che la Juve, come l'Inter ed il Milan, inizi una trattativa con l'entourage del giovane talento già dai prossimi mesi per convincerlo a vestire bianconero in estate.

Al Milan piace Ouédraogo, giovane talento dello Shalke sul quale ha messo gli occhi addosso anche la Juve

Restando in tema di giovani promesse, oltre ad Echeverri la Juventus osserverebbe anche Assan Ouédraogo: classe 2006 in forza nella formazione B dello Shalke 04, Ouédraogo si trova attualmente ai box per la rottura del legamento sindesmotico.

Nonostante questo, il diciassettenne nato a Mülheim an der Ruhr avrebbe attratto le attenzioni dei bianconeri, che ad oggi, dovrebbero vedersela in sede di mercato con il Milan di Stefano Pioli per acquisirne il cartellino. Anche la società rossonera infatti seguirebbe il giovane talento tedesco e secondo indiscrezioni dalla Germania, il club lombardo apparirebbe in vantaggio per garantirsene le prestazioni rispetto alla Juventus. Se ne saprà sicuramente di più nella prossima estate.