Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista sportivo Ciro Venerato, la Juventus si starebbe concentrando su Pierre-Emile Hojbjerg, impostando con il Tottenham una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Nel frattempo Douglas Costa sarebbe disposto a tornare in bianconero anche al minimo salariale. Infine, in vista dell'estate, la Juve potrebbe sfidare l'Inter per Andrea Colpani del Monza.

Venerato: 'I bianconeri si sono mossi per Hojbjerg del Tottenham con Giuntoli che ha offerto 25 milioni'

Il giornalista sportivo Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni della trasmissione Rai la Domenica Sportiva e parlando delle possibile mosse di mercato per gennaio della Juventus ha detto: "Le squalifiche impongono un rinforzo, la Juventus si è mossa per Hojbjerg, gli inglesi chiedono 40 milioni ma Giuntoli ne offre 25 con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Lui è il preferito di Allegri con De Paul valida alternativa".

Venerato, restando in tema mercato della Juventus, ha poi parlato del possibile assalto dei bianconeri sempre per gennaio per il profilo di Domenico Berardi del Sassuolo: "Su Berardi la Juventus sta facendo delle valutazioni economiche perché non può permettersi lui e Hojbjerg insieme, a meno che il Sassuolo non conceda un comodo ammortamento".

Douglas Costa pensa solo ai bianconeri: il brasiliano sarebbe disposto a tornare al minimo salariale

Nelle precedenti settimane si è parlato insistentemente di un ritorno di Douglas Costa alla Juventus con il laterale brasiliano, da poco svincolatosi dai Los Angeles Galaxy, che si era detto pronto a vestire per la seconda volta nella sua carriera la maglia dei bianconeri.

Alle parole del classe '90 aveva seguito un riscontro tiepido della società piemontese, che sul mercato cercherebbe profili più giovani rispetto al sudamericano. Questo non avrebbe scoraggiato però Douglas Costa, che secondo indiscrezioni di oggi, pur di tornare a giocare in bianconero sarebbe disposto a percepire il minimo salariale dalla Juventus.

Per il brasiliano avrebbero palesato il loro interesse anche diversi club arabi, ma lui vorrebbe tornare alla Continassa sotto la guida di Allegri.

Juve, a luglio possibile sfida con l'Inter per Andrea Colpani del Monza

Per l'estate la Juventus cercherebbe sul mercato un giovane esterno da aggiungere alla rosa e uno dei nomi che piacerebbe maggiormente al ds Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Andrea Colpani.

Il classe '99 del Monza sta vivendo la sua prima vera stagione da titolare inamovibile e, sotto la guida di Raffaele Palladino, ha già saputo segnare 5 gol su 11 match disputati. Numeri importanti, che non avrebbero attratto solamente la Juventus ma anche l'Inter: le due acerrime rivali nella prossima estate potrebbero dunque sfidarsi per il talento bresciano con la consapevolezza che la sua valutazione, attualmente vicina ai 10 milioni di euro, è intanto in costante crescita.