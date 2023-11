La Juventus è al lavoro per i prolungamenti di contratto di alcuni giocatori in scadenza e, dopo i recenti rinnovi di Federico Gatti e di Manuel Locatelli, a breve potrebbe toccare anche a Daniele Rugani. Intorno al difensore non mancano comunque le indiscrezioni di mercato, l'ultime delle quali ipotizzano che la Roma lo ingaggerebbe volentieri a parametro zero per la stagione 2024-2025 qualora a fine giugno dovesse svincolarsi. Secondo quanto trapela in questi giorni però ci sarebbe la volontà della Juve di trovare un'intesa per confermare la permanenza del giocatore anche nelle prossime stagioni.

Rugani piace alla Roma ma sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Daniele Rugani piacerebbe alla Roma, ma sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus. Il centrale difensivo guadagna circa 3 milioni di euro, la nuova intesa contrattuale potrebbe essere definita su uno stipendio molto inferiore rispetto all'ingaggio attuale, si parla di 1,5 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. Dovrebbe andare a guadagnare più o meno come Federico Gatti, che ha recentemente prolungato il suo contratto con la Juve.

Nelle ultime partite Rugani sta giocando spesso e con buon risultati, in particolare dopo gli infortuni subiti da Alex Sandro e Danilo.

Il centrale toscano è stato schierato da Allegri negli ultimi match come come braccetto di sinistra della difesa a tre, realizzando prestazioni importanti e trovando anche un gol che ha contribuito alla vittoria per 2-1 della Juventus contro il Cagliari nella 12^ giornata.

Il mercato della Juventus in difesa: per l'estate si cerca il successore di Alex Sandro

La Juventus nel frattempo lavora anche per rinforzare la difesa in previsione della stagione 2024-2025, considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a fine giugno e che difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale.

Fra i nomi che piacciono alla società ci sarebbe Lloyd Kelly, inglese del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno: si tratta di un elemento che può adattarsi in una difesa a quattro, giocando da centrale ma anche da terzino sinistro, oltre che in una difesa a tre.

Fra gli altri nomi accostati alla società bianconera ci sono quelli di Mario Hermoso, spagnolo vicino alla scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, e di Tiago Djalò, difensore portoghese che con ogni probabilità concluderà il proprio contratto col Lille a giugno.