La Juventus sta attualmente lavorando al prolungamento del contratto di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno. Le parti coinvolte si sono già incontrate le scorse settimane, ed è emersa una disponibilità per arrivare a un'intesa sul prolungamento di contratto. La Juventus sta valutando la possibilità di un contratto triennale, con l'ingaggio annuale da circa sette milioni di euro, distribuito su più anni. Tuttavia, la firma del rinnovo dovrà passare attraverso le trattative con la madre di Rabiot, che è anche la sua agente. Intanto però non mancano società interessate al francese, su tutte l'Atletico Madrid.

Rabiot è in scadenza di contratto a giugno: ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid sarebbe una delle società interessate ad Adrien Rabiot per la stagione 2024-2025. A lanciare la notizia todofichajes.com, con il tecnico Diego Simeone considera Rabiot il rinforzo ideale per il centrocampo degli spagnoli. Le caratteristiche, la qualità e l'esperienza del centrocampista francese sembrano essere ideali per migliorare il centrocampo.

La Juventus sta lavorando al prolungamento di contratto del giocatore, nelle ultime settimane ci sarebbero stati incontri con l'agente sportivo e mamma di Rabiot per definire una possibile intesa sul prolungamento contrattuale del centrocampista francese.

Si starebbe lavorando su un'intesa di tre anni fra le parti sulla base di un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione più bonus. Se però dovesse saltare la trattativa il giocatore potrebbe valutare l'approdo all'Atletico Madrid, che non avrebbe problemi a garantirgli uno stipendio importante anche perché avrebbe la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero dalla stagione 2024-2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora ai prolungamenti di contratto di altri giocatori. Ufficializzati quelli di Federico Gatti e Manuel Locatelli, si attendono novità anche su Daniele Rugani, Nicolò Fagioli e su Federico Chiesa.

Difficile invece quello di Dusan Vlahovic, anche perché il giocatore ha un ingaggio a incremento fino al 2025-2026, quando andrà a guadagnare 12 milioni di euro a stagione.

La società bianconera sarebbe pronta a offrirgli un allungamento di contratto per altre due stagioni diminuendo l'ingaggio a 7 milioni di euro a stagione. Attualmente sembra difficile l'intesa, per questo non sarebbe da scartare la possibilità di una partenza di Vlahovic a gennaio o eventualmente nel Calciomercato estivo nell'eventualità arrivi un'offerta da almeno 75 milioni di euro. In caso di cessione al suo posto potrebbe arrivare Alvaro Morata, già 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.