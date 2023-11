La carta d'identità segna 32 anni, è stato uno dei mediani più forti d'Europa degli ultimi decenni e adesso è in cerca di una nuova esperienza: lui è Thiago Alcantara, riserva di lusso del Liverpool di Klopp che sarebbe finito nel mirino della Juventus di Cristiano Giuntoli.

Il club bianconero è alla ricerca di centrocampisti sia per gennaio che per giugno, quando la società si augura di poter tornare a disputare la Champions League: urgono dunque rinforzi e un calciatore dell'esperienza dello spagnolo potrebbe fare molto comodo alla causa.

Il contratto di Thiago Alcantara scade nel 2024

Il contratto che Thiago Alcantara ha stipulato col Liverpool scade a giugno 2024 e in assenza di rinnovo il mediano sarà dunque prelevabile a parametro zero: si tratta di un'occasione particolarmente ghiotta dato che nel ruolo in rosa oggi c'è solo Manuel Locatelli, tra l'altro adattato dato che sarebbe quella da mezzala la sua collocazione naturale.

L'avventura dello spagnolo coi Reds sembra destinata a terminare senza prolungamento del contratto ma il problema forte è rappresentato dall'ingaggio: fino a giugno 2024 percepirà 12 milioni di euro netti, troppi per le casse bianconere, col club che volendo fare uno sforzo importante potrebbe arrivare a 5 o 6.

A pesare sarà ovviamente la volontà del calciatore, che potrebbe ricevere offerte ben più ricche da campionati più periferici, come quello arabo, dove stanno finendo gran parte dei calciatori col suo profilo: straordinari nel pieno della carriera e adesso in cerca di sistemazione per concludere il proprio iter professionistico.

Samardzic e Thuram, Giuntoli studia altri affari per il centrocampo

Il nuovo corso bianconero è basato ad ogni modo su calciatori giovani da affiancare a gente con più esperienza ma comunque di base freschi e desiderosi di affermarsi nel calcio che conta: Fagioli rientrerà solo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, Pogba verrà fermato per non meno di due anni, urgono insomma mediani con due nomi in cima alla lista del ds Giuntoli.

Quello di Khephren Thuram del Nizza è il profilo che intriga di più dalle parti della Continassa: vale tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa per comprendere soprattutto se nelle casse ci siano le risorse atte a condurre in porto l'operazione.

L'alternativa viene dal campionato italiano e risponde al nome di Lazar Samardzic: con 25 milioni di euro il talento dell'Udinese potrebbe arrivare a Torino. In questo caso Giuntoli vorrebbe proporre un prestito già per gennaio da 4 o 5 milioni con riscatto fissato a 16-17.