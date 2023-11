"Più contenti per il -2 dall'Inter o per il +7 sull'Atalanta? Contenti per il +3 di oggi. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo dato continuità anche alla trasferta di Milano. Siamo messi molto meglio rispetto all'anno scorso, sperando non ci tolgano di nuovo dieci punti": così si è espresso Wojciech Szczęsny nel post match di Fiorentina vs Juventus terminata 0-1 per i bianconeri grazie alla prima rete in Serie A TIM di Fabio Miretti su assist di Filip Kostic.

Massima la soddisfazione del portiere juventino che non ha mancato, con la sua solita ironia, di lanciare una frecciatina riferita all'esito dello scorso campionato, quando a causa della vicenda plusvalenze il club è stato penalizzato di 10 punti perdendo di fatto l'accesso alla Champions League che sul campo si sarebbe meritato essendo arrivato terzo in classifica.

Szczesny sul momento bianconero: 'Bisogna restare concentrati'

"Dobbiamo restare concentrati e pensare alla prossima gara contro il Cagliari - ha aggiunto l'estremo difensore polacco - Rispetto allo scorso anno è cambiato lo spirito, abbiamo un bel gruppo con giocatori esperti e giovani. Anche oggi abbiamo passato dei momenti difficili, circa 89 minuti (risate in studio) che però ti fanno portare a casa il risultato. Portare a casa tre punti da Firenze non è facile" ha sentenziato l'ex portiere tra le altre di Roma e Arsenal.

Per quanto riguarda la sua partita al Franchi? Qualche intervento sulle conclusioni da fuori area di Nico Gonzalez, quasi ordinaria amministrazione per un portiere del suo calibro, e un altro intervento questo si molto complesso su un calcio piazzato: "La punizione di Biraghi sembrava difficile ma secondo me non lo era, sono contento comunque di averla parata.

Se mi sono fatto male? Ho preso una botta al braccio ma non è nulla di particolare".

La fase difensiva della Juventus

Ventisei punti conquistati a fronte di 8 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta con appena 6 gol incassati in tutto il torneo. Se si pensa che 4 di questi 6 gol sono arrivati nella sola partita contro il Sassuolo e che solo un altro, quello col Bologna, ha portato via punti, ben si comprende come sia la fase difensiva la vera arma della Juventus di Massimiliano Allegri targata 2023-24: "La solidità difensiva è una buona base, oggi non abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista offensivo, ma siamo stati bravissimi a difendere e a non soffrire.

Non è stato un bel vedere, sono d'accordo, ma molto efficace. Credo abbiamo fatto un grande passo in avanti sulla solidità della squadra e sullo spirito. Quest'anno siamo partiti bene, la solidità difensiva ci aiuta a fare risultato anche quando la prestazione non è bellissima. L'anno scorso, io non c'ero, qui abbiamo sofferto molto e siamo usciti con un pareggio che forse nemmeno meritavamo. Oggi siamo venuti con uno spirito diverso, con voglia di portare a casa i 3 punti".