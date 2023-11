Nella finestra di mercato di gennaio la Juventus cercherà di acquistare un centrocampista, anche alla luce delle assenze lunghe di Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Il ds Cristiano Giuntoli, anche per questo motivo, negli ultimi giorni si è recato in prima persona a Londra per sondare il mercato inglese. Nel viaggio Giuntoli si è fatto accompagnare dal Giovanni Manna e insieme hanno visto da vicino la gara Tottenham-Chelsea. In particolare i due dirigenti hanno visionato Pierre Emile Hojbjerg. Il danese sembra essere il primo nome sulla lista bianconera, oltre a lui però la dirigenza sta seguendo anche i profili di Kalvin Phillips e Thomas Partey.

La Juventus cerca un rinforzo in mediana per gennaio

La Juventus in queste settimane deve fare di necessità virtù soprattutto a centrocampo: la coperta è corta e Massimiliano Allegri ha bisogno di almeno di un nuovo elemento. La Vecchia Signora cerca un uomo di corsa e qualità, per questo motivo sta valutando dei profili provenienti dalla Premier League: la Juve gradirebbe un calciatore che faccia dell’intensità il proprio punto di forza. Lo stesso tecnico Massimiliano Allegri, a inizio stagione, aveva spiegato che la sua squadra deve correre più delle altre se vuole ottenere risultati positivi.

A tal proposito la Juventus ha già avuto dei contatti con il Tottenham per Pierre Emile Hojbjerg. Ma arrivare al danese non sembra essere così semplice, vista la concorrenza e il prezzo del suo cartellino di 30 milioni.

Il Tottenham, però, non ha chiuso la porta in faccia alla Juventus e per questo motivo Giuntoli sta cercando di anticipare i tempi: raggiungere un accordo in queste settimane consentirebbe ai bianconeri di mettere in fuorigioco la concorrenza.

Due alternative a Hojbjerg

Su Pierre Emile Hojbjerg la Juventus dovrà fare attenzione alla concorrenza di Manchester United e Atletico Madrid.

Per questo motivo, i bianconeri hanno già valutato due alternative: Kalvin Phillips e Thomas Partey.

Il centrocampista classe '95 può lasciare il Manchester City in prestito secco e questa per Giuntoli potrebbe essere un’ottima opportunità da cogliere. Su Phillips, però, ci sarebbe l’interesse del Newcastle che cerca un sostituto di Tonali.

Invece il classe '93 Thomas Partey ha già fatto sapere all’Arsenal di voler possibilmente lasciare i Gunners a gennaio, ma anche in questo caso potrebbe esserci la concorrenza di club inglesi e spagnoli.