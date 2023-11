Il nome di Piotr Zielinski continua a fare gola alle grandi del calcio italiano. La scorsa estate il centrocampista del Napoli ha rinunciato a delle ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita con la promessa di un rinnovo che però non è arrivato.

La Juventus, che ha un gran bisogno anche solo da un punta di vista numerico di inserire nuove mezzali in rosa, segue con attenzione l'evolversi della situazione e medita di affondare il colpo dato che il polacco, sempre in assenza di rinnovo, sarà libero a parametro zero a giugno 2024. Il club avrebbe addirittura già avviato i primi contatti con l'entourage dell'ex Empoli.

Zielinski potrebbe approdare a parametro zero alla Juventus nel 2024-2025

Considerate le indisponibilità di Paul Pogba - risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e di Nicolò Fagioli, squalificato dalla giustizia sportiva per 7 mesi per il caso scommesse illegali, il Ds Cristiano Giuntoli è alla ricerca di rinforzi a centrocampo già per il mercato di gennaio e il nome di Zielinski sembra prendere sempre maggiore quota.

Allo stato attuale il polacco percepisce 3,5 milioni netti ma il Napoli avrebbe offerto una cifra inferiore per rinnovare, da qui lo stallo delle trattative: Massimiliano Allegri stimerebbe molto la mezzala di Garcia per la duttilità essendo abile sia in fase offensiva che difensiva, da qui la mission impartita a Cristiano Giuntoli.

In caso di arrivo a Torino Zielinski troverebbe due compagni di nazionale ad attenderlo, Szczesny e Milik.

Anche l'Inter è interessata al cartellino del calciatore, ecco che la nota abilità di Beppe Marotta nell'acquisire i parametri zero imporrebbe al club bianconero di muoversi con grande decisione.

Samardzic, Thuram e Diarra in alternativa a Zielinski

Quello di Zielinski non è l'unico nome seguito dalla dirigenza juventina.

Khephren Thuram del Nizza intriga infatti e molto gli osservatori attivi dalle parti della Continassa: vale tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, il suo contratto scade nel 2025 cosa che nei prossimi mesi potrebbe far scemare il prezzo del cartellino.

Anche Habib Diarra dello Strasburgo, fisico e muscolare, attira e non poco Massimiliano Allegri che però ha un grande problema di qualità sulla mediana ed è sotto questo punto di vista che andrebbe letta la candidatura di Lazar Samardzic all'Udinese, talento dell'Udinese che costa attorno ai 25 milioni di euro.