Il Crotone prova a risollevare la classifica, mentre deve fare i conti con i diversi infortuni. Nelle ultime ore, in vista della sfida di Latina, in rossoblù hanno visto fermarsi anche il centrocampista Mattia Vitale. Per lui era arrivato infortunio al 5' nella sfida casalinga contro il Messina. La sua assenza si somma a quella di altri elementi: Francesco D'Alterio, Federico Papini, Vinicius e Andrea D'Errico, quest'ultimo ritornerà in campo solamente nel 2024. Per i rossoblù intanto c'è sullo sfondo anche la sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Brindisi.

Crotone, infortunio per Vitale

A centrocampo il tecnico del Crotone Lamberto Zauli dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze. Dopo Vinicius e Andrea D'Errico gli squali devono fare a meno anche di Mattia Vitale, che ha rimediato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro nel match contro il Messina e ha già iniziato le terapie del caso. Dopo le recenti buone prestazioni, quindi, il calciatore ex Pro Vercelli dovrà recuperare dall'infortunio prima di poter tornare a disposizione dell'allenatore crotonese. Contro il Latina dunque spazio per una possibile conferma di Eugenio D'Ursi in mezzo al campo dopo la prova più che positiva offerta all'Ezio Scida contro i peloritani.

Conferenza stampa anticipata per Zauli

Nella mattinata di giovedì 2 novembre alle ore 12 presso la sala stampa dello stadio comunale Ezio Scida il tecnico del Crotone Lamberto Zauli incontrerà la stampa per presentare la gara dello Stadio Domenico Francioni contro il Latina. Il match della dodicesima giornata di Serie C è in programma sabato 4 novembre alle ore 18:30.

Sarà una conferenza stampa anticipata rispetto al solito, in modo da permettere alla squadra e allo staff tecnico di giungere nel Lazio in tutta calma e preparare al meglio questa sfida, che sarà trasmessa dalla piattaforma Now TV e da Sky.

Testa al Latina

La gara contro il Latina sarà una importante per l'alta classifica del girone C, visto che entrambe le squadre sono in zona playoff.

Il Crotone dovrà inoltre fare i conti con il turno di Coppa Italia di Serie C, la partita contro il Brindisi si svolgerà mercoledì 8 novembre alle ore 14 in Calabria. La sfida, su turno unico, prevederà in caso di parità di punteggio nei tempi regolamentari anche l'eventuale disputa dei supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.