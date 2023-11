Secondo le ultime voci di mercato riportate da todofichajes.com, la Juventus sta considerando l'idea di lasciar partire Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio e potrebbe coinvolgere Alvaro Morata in un possibile scambio. La trattativa di mercato, tuttavia, prevederebbe anche l'aggiunta di una considerevole somma di denaro, stimata tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid a gennaio

L'idea della Juventus sarebbe quella di lasciar partire Vlahovic per riportare Morata nella squadra, ma con un'adeguata somma di denaro.

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sembrerebbe favorevole al ritorno della punta spagnolo, attualmente in grande forma all'Atletico Madrid con 12 gol stagionali sia in Liga che in Champions League. Morata, che ha già giocato per la Juventus in passato, in caso di definizione della trattativa, ritornerebbe a Torino dopo le stagioni dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Tuttavia, l'esito della trattativa dipenderà anche dalla volontà dell'Atletico Madrid e dal tecnico Diego Simeone, che ha un ruolo importante nelle decisioni di mercato del club spagnolo. C'è da dire però che non è da scartare la possibilità che nella trattativa di mercato rientrino altri giocatori dell'Atletico Madrid.

Uno su tutti Rodrigo De Paul, che sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo in quanto garantirebbe quantità e qualità in un settore che ha bisogno di acquisti nel mercato di gennaio.

La stagione di Vlahovic alla Juventus

Dopo un inizio di stagione ideale, Dusan Vlahovic sta affrontando un periodo difficile dal punto di vista realizzativo.

Non segna da oltre due mesi, dal 16 settembre, e la società sembra essere preoccupata per questa situazione. Fino ad adesso ha realizzato quattro gol, c'è da dire che nelle ultime settimane è stato condizionato da un problema di lombalgia che non gli ha permesso di allenarsi nella maniera ideale. Sul giocatore oltre all'Atletico Madrid ci sarebbe anche il Real Madrid, considerando il fatto che Ancelotti non sta avendo un grande contributo dal punto di vista realizzativo da Joselu.

La società bianconera starebbe lavorando anche a rinforzi importanti nel settore difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrale difensivo nel mercato di gennaio, soprattutto se Alex Sandro dovesse lasciare la società bianconera. Per il brasiliano si parla di un suo possibile ritorno al Santos. Come sostituto potrebbe arrivare Lloyd Kelly, giocatore del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno e che può giocare non solo da centrale di sinistra ma anche da terzino.