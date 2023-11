L'Inter potrebbe intervenire per rinforzare la fascia destra nella prossima sessione di Calciomercato. Il nome nuovo che sarebbe finito nel mirino della dirigenza neroazzurra è Manuel Lazzari della Lazio. La Juventus, dal suo canto, sogna un grande colpo in vista già della prossima stagione, con l'obiettivo di poter contare sui ricavi della Champions League: per questo motivo il colpaccio potrebbe essere Neymar. Il brasiliano si è trasferito in Arabia la scorsa estate, ma non è da escludere un ritorno in Europa nel calcio che conta.

Juventus su Neymar

La Juventus potrebbe essere la grande protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri hanno fatto davvero poco la scorsa estate, acquistando il solo Timothy Weah dal Lille per 10 milioni di euro. Proprio la partecipazione alla prossima massima competizione europea potrebbe dare una mano in chiave mercato per alzare il livello della rosa a disposizione di Allegri. La ricerca di esterni d'attacco di livello testimonia il fatto che si stia pensando anche ad un passaggio al 3-4-3 o al 4-3-3. Sono stati fatti tanti nomi, da Domenico Berardi a Mattia Zaccagni, ma la società starebbe sognando il colpaccio Neymar. Operazione di mercato che ricorderebbe in parte l'acquisto di Cristiano Ronaldo fatto qualche anno fa.

Il fuoriclasse brasiliano si era trasferito la scorsa estate in Arabia all'Al Hilal, ma il rendimento non è stato secondo le aspettative e ora Neymar rischia uno stop superiore ai 6 mesi dopo il grave infortunio subito in Nazionale. Ma come la Juventus potrebbe mettere le mani su Neymar? L'obiettivo del club bianconero sarebbe quello di mettere le mani sul giocatore a costo zero, non facendo un investimento in termini di cartellino.

Starebbe prendendo quota anche l'ipotesi di una rescissione del contratto del giocatore con l'Al Hilal e a quel punto la Juve sarebbe pronta a portarlo a Torino per festeggiare al meglio il ritorno in Champions League.

Inter su Lazzari

L'Inter potrebbe rinforzarsi sulla fascia destra visto che Juan Cuadrado è stato più in infermeria che a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i nomi considerati dalla società nerazzurra sembra esserci Manuel Lazzari, attualmente non imprescindibile secondo Maurizio Sarri alla Lazio, dato che ha già a disposizione Marusic per quel ruolo. Non è esclusa la possibilità di una trattativa già in vista del mercato di gennaio. Si ipotizza che l'Inter possa offrire il cartellino di Cuadrado, oltre a un conguaglio economico che potrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni di euro.