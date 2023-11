Non solo Rafa Leao. Il Milan deve fare i conti con l'interesse dei maggior top club europei nei confronti dei giocatori più importanti presenti nella rosa di Stefano Pioli. Tra questi c'è sicuramente Theo Hernandez, seguito dalle migliori squadre europee che in estate potrebbero provare ad intavolare una trattativa con il Diavolo per strappare le prestazioni dell'esterno francese.

Milan, i top club europei su Theo Hernandez

Il futuro dell'ex Real gira attorno all'eventuale opzione del rinnovo contrattuale con il club rossonero che scade nel 2026.

Entrambe le controparti vorrebbero proseguire insieme, ma molto dipenderà dalle reali offerte che potrebbero arrivare per l'esterno francese. Dalle big inglesi fino ad arrivare al Bayern Monaco che potrebbe salutare Alphonso Davies in estate. Il prossimo mercato del Diavolo potrebbe girare attorno alla conferma di Theo che resta un elemento imprescindibile per il tecnico Pioli.

Intanto il Milan è pronto a completare la coppia di esterni sulla corsia mancina. Infatti, i rossoneri sarebbero in pressing per concludere la trattativa per Juan Miranda che potrebbe arrivare in rossonero già a gennaio. Il Diavolo sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva da circa 10 milioni di euro per convincere il Betis a cedere l'esterno classe 2000 già nella finestra invernale di Calciomercato.

Milan, idea Badiashile per la retroguardia

Per il mercato invernale sono due gli obiettivi di mercato del Milan. Un attaccante che possa completare il reparto offensivo, ma soprattutto un centrale difensivo che possa essere una valida alternativa alla coppia formata da Thiaw e Tomori.

Sono tanti i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera e tra questi spunta anche quello di Benoit Badiashile, talentuoso difensore francese in forza al Chelsea.

Nonostante grandi qualità fisiche e tecniche, l'ex Monaco non riesce a trovare molto spazio nelle rotazioni di Pochettino e per questo potrebbe decidere di lasciare i Blues a gennaio per giocare con maggiore continuità. Il club inglese potrebbe decidere di cedere il centrale classe 2001 in prestito: il Milan, Juve e la Roma sarebbero molto interessate.

Un altro difensore che piacerebbe al Milan è Jakub Kiwior, con un passato in Italia con la maglia dello Spezia. I Gunners vorrebbero trattenere il difensore polacco, che però potrebbe lasciare Londra in prestito per avere un minutaggio superiore rispetto a questo inizio di stagione.

Infine, sullo sfondo resta viva anche la pista d'esperienza che porta a Nacho che potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio.