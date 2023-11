La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nei prossimi mesi. A gennaio ci si attendono soprattutto rinforzi a centrocampo, ma non sono da scartare cessioni, tenendo conto del bilancio dell'ultimo trimestre in passivo di 75 milioni di euro. Uno dei nomi che potrebbe lasciare Torino a gennaio o eventualmente nel Calciomercato estivo è Dusan Vlahovic. Secondo la stampa spagnola fra le società interessate a Vlahovic ci sarebbe anche l'Arsenal, alla ricerca di una punta brava a finalizzare.

La Juventus valuterebbe la partenza di Vlahovic per almeno 75 milioni di euro: una cessione che garantirebbe non solo un alleggerimento del bilancio societario, ma anche un risparmio sul monte ingaggi.

Il giocatore Vlahovic piacerebbe all'Arsenal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic a gennaio o eventualmente nel calciomercato estivo. A tal riguardo si parla di un interesse dell'Arsenal che segue il giocatore della Juventus da tempo. Come dimostrato anche nel recente calciomercato estivo la società bianconera sarebbe pronta a valutare la cessione del suo giocatore, ma solo in cambio di un'offerta adeguata del suo cartellino. In estate si stava definendo lo scambio di mercato fra Lukaku e Vlahovic, ma la società bianconera avrebbe voluto un'aggiunta di 40 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei giocatori.

Una somma che la società inglese non ha voluto spendere e Vlahovic è rimasto a Torino. Sul giocatore ci sarebbero anche due società spagnole: Atletico Madrid e Real Madrid. A tal riguardo, in caso di partenza di Vlahovic, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Alvaro Morata, che in questo inizio di stagione ha già segnato 12 gol e fornito 3 assist decisivi ai suoi compagni in 15 match disputati fra campionato spagnolo e Champions League.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di uno o due centrocampisti nel mercato di gennaio. Fra i mercati seguiti dalla società bianconera ci sarebbero quello inglese e francese. Piacciono Kalvin Phillips del Manchester City, che potrebbe arrivare in prestito, oltre a Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Si seguono anche Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo, quest'ultimo seguito dalla società bianconera anche nel recente calciomercato estivo.