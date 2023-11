A partire dalla stagione 2024/25 la Champions League si appresta a inaugurare un formato completamente nuovo, portando con sé nuove possibilità per le squadre partecipanti. Questo cambiamento potrebbe anche significare un posto aggiuntivo per la Serie A, secondo il ranking UEFA attuale che posiziona l'Italia al secondo posto, subito dietro la Bundesliga. Uno dei criteri della nuova competizione europea sarà quella di inserire una squadra aggiuntiva per i primi due campionati con il miglior ranking europeo. Questo significa che al momento l'Italia avrebbe cinque squadre partecipanti.

Classifica che evidentemente può cambiare nel proseguo della stagione nell'eventualità in cui le squadre italiane non dovessero accedere alla fase successiva delle competizioni in cui partecipano.

La Serie A al momento qualificherebbe cinque squadre alla nuova Champions League

Secondo l'attuale ranking Uefa sarebbero ben cinque squadre potrebbero qualificarsi per la massima competizione europea per club nella stagione 2024/25. L'Italia attualmente è seconda preceduta solamente dalla Bundelisga. Al momento quindi la Germania e l'Italia porterebbero in Champions League cinque squadre.

Il nuovo regolamento della Champions League 2024-2025

La Champions League 2024-2025 porta con sé significative novità nel suo formato.

La prima sicuramente è l'aumento del numero di partecipanti. La fase finale, che solitamente coinvolgeva 32 squadre, vedrà la partecipazione di 36 società, ampliando così la diversità delle squadre coinvolte. Non ci saranno più i gironi ma un gruppo unico composto da 36 società e questo aiuterebbe la possibilità di sfide molto più interessanti.

Per quanto riguarda invece il sorteggio, ci saranno quattro fasce. Ogni squadra affronterà due avversari da ogni fascia, comprese quelle della stessa fascia di provenienza. La nuova formula prevede otto partite, di cui quattro in casa e quattro in trasferta per ogni squadra. Le squadre, tuttavia, non si scontreranno nuovamente dopo il primo incontro.

Le prime otto avranno accesso agli ottavi di finale

Solo le prime otto squadre della classifica avranno accesso diretto agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto parteciperanno a una fase playoff, con incontri a eliminazione diretta in formato andata e ritorno. Dall'ottavo di finale in poi, le squadre parteciperanno a incontri a eliminazione diretta, ripristinando il formato tradizionale con partite di andata e ritorno. Una delle novità più attese è l'eliminazione del veto ai derby nelle fasi successive. Nella tradizionale Champions League infatti negli ottavi di finale non si possono incontrare squadre dello stesso campionato ma solo dai quarti in poi.