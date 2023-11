L'Inter sembrerebbe valutare la possibilità di acquisire Luka Jovic a parametro zero a giugno, dopo il termine della sua esperienza con il Milan, che difficilmente rinnoverà il contratto all'attaccante. Tuttavia, la prospettiva di questo trasferimento non sembra suscitare grande entusiasmo nella dirigenza neroazzurra. Nonostante la giovane età e le caratteristiche fisiche e tecniche che potrebbero renderlo un'opzione interessante come riserva, la reputazione attuale di Jovic come un "anima persa" nel calcio europeo solleva dubbi sul suo impatto potenziale.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Luka Jovic a parametro zero

Luka Jovic, un tempo considerato uno dei talenti emergenti nel calcio mondiale, ha vissuto anni di alti e bassi dopo il suo trasferimento al Real Madrid. L'istinto da goleador che lo aveva contraddistinto si è smorzato nelle ultime stagioni e la sua carriera sembra essersi persa in una serie di esperienze poco fortunate.

L'idea di acquisire Jovic come riserva potrebbe essere interessante per i nerazzurri sotto certi aspetti che la dirigenza starebbe anche considerando: l'Inter, impegnata in varie competizioni, avrebbe bisogno di un'alternativa affidabile in attacco e il giocatore potrebbe fare la riserva dei titolari, tanto che era già stato considerato nella scorsa estate come alternativa.

Il fatto che Inzaghi avesse avuto la possibilità di approvare l'acquisto già durante la scorsa estate, ma avesse preferito puntare su Arnautovic dimostrerebbe però una mancanza di entusiasmo iniziale nei confronti di Jovic. Il rifiuto estivo potrebbe essere il riflesso delle incertezze riguardo alle sue prestazioni recenti e alla sua adattabilità al contesto dell'Inter.

Le perplessità su Jovic

La possibilità di acquisire Jovic a parametro zero potrebbe sembrare un affare vantaggioso dal punto di vista economico, ma i timori sulla forma attuale del giocatore, reduce da una pessima esperienza con il Milan almeno fino ad oggi, potrebbero rallentare ulteriormente lo sviluppo della trattativa, che comunque potrebbe aprirsi solo nella prossima estate.

Il possibile arrivo di Luka Jovic all'Inter a parametro zero sembra essere un colpo possibile per la prossima estate ma non sarebbe in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro. La sua carriera altalenante e l'incertezza sulla sua capacità di rivivere i giorni di gloria da goleador rendono questo movimento un affare a rischio e poco entusiasmante.

Nella prossima estate l'Inter dovrà decidere se provare a concretizzare questa operazione o se optare per alternative più promettenti e convincenti sul mercato.