Il futuro di Eric Maxim Choupo-Moting sembra avvolto da incertezza, con la scadenza del suo contratto con il Bayern Monaco prevista per giugno, ma alcune voci provenienti dalla Germania suggeriscono che il centravanti camerunese potrebbe lasciare i bavaresi già a gennaio attraverso una possibile rescissione del contratto; questa opportunità potrebbe destare l'interesse dell'Inter, attualmente alla ricerca di una nuova punta per potenziare il suo reparto offensivo.

I nerazzurri potrebbero muoversi per l'attaccante già nel prossimo mercato di gennaio, anche se la dirigenza potrebbe voler aspettare giugno per attendere il termine del campionato prima di inserire un nuovo elemento in rosa.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Choupo-Moting dal Bayern Monaco

Choupo-Moting si trova attualmente al terzo posto nelle scelte offensive di Thomas Tuchel, dietro al giovane Mathys Tel (classe '05) e al prolifero Harry Kane, autore di 21 reti e 7 assist in soli 16 incontri in questa stagione.

Con il contratto in scadenza, alcune fonti in Germania ipotizzano la possibilità di una rescissione anticipata già a gennaio. Questo scenario aprirebbe le porte a nuove opportunità, e l'Inter sembra seguire da vicino le vicende del centravanti camerunese.

Con la necessità di rafforzare la linea offensiva, l'Inter potrebbe prendere in seria considerazione Choupo-Moting come questa estate; il club nerazzurro, già attivo durante l'estate con le acquisizioni di Sommer e Pavard dal Bayern, potrebbe sfruttare questa situazione contrattuale per portare il giocatore a Milano.

Le statistiche del giocatore e l'interesse dei nerazzurri

Choupo-Moting, nato nel '89, ha segnato 2 gol in 10 apparizioni in questa stagione, totalizzando 158 minuti di gioco in campionato.

Questa non sarebbe la prima volta che Choupo-Moting viene associato all'Inter, avendo già fatto parte di proposte passate alla dirigenza nerazzurra; questo precedente potrebbe influenzare la decisione della squadra milanese nel valutare o meno una mossa per il giocatore.

Choupo-Moting sembrerebbe comunque destinato a diventare un potenziale prospetto libero a giugno e nel caso in cui l'Inter non cercasse di anticipare la situazione già a gennaio potrebbe chiudere comunque nella prossima estate per l'attaccante.

La decisione finale spetterà alla dirigenza nerazzurra, che dovrà ponderare attentamente se il centravanti camerunese rappresenta la soluzione ideale per rafforzare il reparto offensivo della squadra in questa stagione, anche valutando attentamente lo sviluppo della stagione ed il rendimento delle alternative in attacco ad oggi presenti in rosa.