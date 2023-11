Domenica si giocherà un derby d'Italia importante all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter per il proseguo del campionato. Un duello che potrebbe protrarsi anche sul mercato tra qualche mese visto che le due società in estate saranno alla ricerca di un possibile rinforzo per il reparto arretrato con un obiettivo comune. Nel mirino, infatti, sarebbe finito il centrale del Torino, Alessandro Buongiorno, che era stato vicino all'addio ai granata già la scorsa estate in direzione Atalanta. Il difensore recentemente ha fatto molto bene anche nell'ultima gara dell'Italia contro l'Ucraina.

Il tentativo dell'Inter per Buongiorno

L'Inter la prossima estate andrà alla ricerca di un altro rinforzo importante per la difesa dopo l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Stefan De Vrij e Francesco Acerbi non sono più giovanissimi e per questo i nerazzurri cercano un nuovo leader al centro che potrebbe rispondere al nome di Alessandro Buongiorno, che è abituato a giocare in quel ruolo e in quel modulo nel Torino di Ivan Juric.

La società nerazzurra vuole evitare una beffa come quella subita dalla Juve nel 2022 per Gleison Bremer e per questo motivo starebbe cercando di imbastire la trattativa con largo anticipo. Il difensore è stato vicino all'addio al Torino già la scorsa estate, in direzione Atalanta con tanto di accordo trovato tra le due società, ma è stato il capitano a far saltare tutto con la volontà di restare in granata.

Ma le cose possono cambiare se a farsi sotto è un club di grande blasone come l'Inter, che gioca anche in Champions League e dunque garantirebbe anche un palcoscenico di notevole importanza.

Buongiorno è valutato dal Torino intorno ai 30 milioni di euro anche se la valutazione rischia di crescere continuando a giocare così e con questa continuità anche in Nazionale.

Per questo l'Inter sta provando ad accelerare e sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Sebastiano Esposito, valutato 5-7 milioni, oltre ad un conguaglio economico sui 20 milioni di euro più bonus.

La possibile offerta della Juventus

Anche la Juventus sarebbe pronta a fare il suo tentativo per Alessandro Buongiorno puntando a fare quanto già successo con Gleison Bremer due anni fa, soffiandolo proprio in extremis all'Inter.

Della valutazione vi abbiamo già parlato, dunque bisognerà vedere se anche i bianconeri cercheranno di inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico o se proveranno a mettere sul piatto solo cash. Un nome che potrebbe piacere al Torino è il giovane Huijsen, promosso in pianta stabile alla Juve quest'anno, anche se fino ad ora ha giocato soltanto uno spezzone di partita in casa del Milan.