Indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero la Juventus attenta osservatrice per il mercato di gennaio del profilo di Alessandro Buongiorno, difensore centrale attualmente in forza al Torino. Inoltre Galliani Jr. ha parlato a Sportitalia di Andrea Colpani, altro nome seguito dai bianconeri, sottolineando come il laterale offensivo del Monza non sia comunque al momento in partenza.

Juventus, il nome nuovo per rinforzare la difesa a gennaio sarebbe quello di Alessandro Buongiorno del Torino

La Juventus vorrebbe puntellare la difesa per la finestra di rafforzamento invernale e per questo avrebbe messo nel mirino il nome di Alessandro Buongiorno.

Classe '99 e di cuore granata, Buongiorno si trova attualmente proprio nel Torino, dove sotto la guida tecnica di Ivan Juric è riuscito ad esplodere definitivamente divenendo uno dei maggiori prospetti del calcio italiano. Di piede mancino, può ricoprire entrambi i ruoli nella retroguardia e all'occorrenza scivolare sulla fascia sinistra per vestire i panni del terzino. Tutte caratteristiche che unite ad una fisicità importante e ad un ottima velocità di base, renderebbero Buongiorno un profilo appetibile per gli osservatori della Juventus. Il club bianconero dunque potrebbe tentare di instaurare una trattativa con i cugini del Torino con la consapevolezza di dover dialogare con un osso duro come il presidente Urbano Cairo.

Il numero uno dei granata difficilmente si lascerebbe scappare un calciatore cosi importante a metà stagione e di conseguenza solo un'offerta importante, da almeno 25 milioni di euro, potrebbe fargli cambiare idea. La Juventus in ogni caso terrebbe sotto osservazione anche altri profili per la difesa come ad esempio Lloyd Kelly, stopper inglese che il Bournemouth valuterebbe circa 18 milioni di euro e sul quale ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli.

Galliani Jr. su Colpani: 'E' un giocatore importante ma ha cinque anni di contratto col Monza, aspetterei a darlo come partente'

Oltre alla difesa la Juventus vorrebbe potenziare anche l'attacco e tra i nomi osservati dai bianconeri ci sarebbe quello di Andrea Colpani. In proposito Gianluca Galliani, figlio dell'amministratore delegato del Monza Adriano, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, dicendo quanto segue del calciatore classe '99: "Ha cinque anni di contratto, è un giocatore importante.

Carlos Augusto era in scadenza e voleva andare a giocare la Champions, gli altri sono giocatori col contratto più lungo. Aspetterei a darli come partenti. Sono cose che spettano a mio padre, ma la sensazione che il Monza sia un supermercato credo dia soddisfazione perché significa che i giocatori interessano".