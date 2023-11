La Juventus è alla ricerca di un centrocampista ed un esterno offensivo, operazioni che potrebbero arrivare dalla cessione di Samuel Iling-Junior molto apprezzato in Premier League. Proprio sul giocatore inglese ci sarebbe l'interesse per gennaio del Tottenham, ma la Juventus per la sua cessione vorrebbe almeno 20 milioni di euro.

Juve, il Tottenham punta Iling-Junior per gennaio

L'esterno inglese è molto apprezzato in Premier e già diverse squadre avevano provato l'affondo nella scorsa sessione estiva di Calciomercato senza però successo. La situazione potrebbe però cambiare a gennaio visto il poco spazio di Iling nelle rotazione di Max Allegri in questa prima parte di stagione.

Oltre al Chelsea, stando ai rumor di mercato il Tottenham sarebbe pronto ad un'offerta importante nella sessione invernale con l'obiettivo di accaparrarsi le prestazioni del talentuoso esterno offensivo. Gli Spurs sono infatti a caccia di un giocatore che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Postecoglou. Il club di Londra potrebbe mettere sul piatto quei 20 milioni di euro che la Juve potrebbe prendere in considerazione per una possibile cessione di Iling-Junior.

Nel mirino della Premier non c'è solo Iling. Infatti anche Federico Chiesa è nel mirino del Newcastle e dello stesso Tottenham che, complice i tanti infortuni, potrebbe provare l'assalto già a gennaio. Un'operazione che però risulta complicata vista la volontà del club bianconero di trattenere i suoi migliori giocatori fino al termine della stagione.

Juve, pressing su Sancho e Philipps

Oltre al capitolo cessioni, la Juventus guarda in Premier per quanto concerne i possibili obiettivi di mercato, ovvero un centrocampista e un esterno offensivo.

Per quanto concerne un possibile colpo in attacco, il club bianconero continua a monitorare la situazione di Sancho, non intoccabile al Manchester United.

L'esterno inglese potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggiore continuità e non perdere il treno per l'Europeo. I Red Devils sarebbero pronti a cedere l'ex Dortmund solo a titolo definitivo di fronte ad un'offerta attorno ai 20-30 milioni di euro.

Capitolo centrocampista. La Juventus guarda con grande interesse all'altra sponda di Manchester con Kalvin Phillips tra gli obiettivi per la mediana.

Il City avrebbe aperto alla cessione in prestito dell'ex Leeds, corteggiato anche da altre compagini europee come Newcastle e Bayern Monaco.

Sullo sfondo resta viva anche l'ipotesi Thomas Partey che potrebbe lasciare l'Arsenal, mentre la candidatura di Rodrigo De Paul è legata alla richiesta di circa 30 milioni di euro da parte dell'Atletico Madrid.