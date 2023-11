L'Inter in vista della prossima estate valuterebbe di cambiare qualcosa in porta: secondo alcune indiscrezioni Emil Audero, arrivato in estate, non sarà riscattato dalla Sampdoria per fare spazio a Bento, talentuoso portiere brasiliano dell'Atletico Paranaense.

Inter, possibile addio per Audero: fari puntati su Bento

Il portiere italiano Audero, arrivato in prestito dalla Sampdoria, per il momento non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi viste le ottime prove di Yan Sommer, ormai titolare inamovibile della porta nerazzurra. Per questo la dirigenza dell'Inter starebbe prendendo in considerazione la possibilità di non riscattare dalla Samp il classe '97 per puntare su un portiere di prospettiva che possa maturare con l'aiuto e l'esperienza di Sommer.

Il club nerazzurro sarebbe in particolare pronto a ritornare su Bento Matheus che si sta in ritagliando un ruolo importante nel calcio brasiliano. Infatti il portiere classe '99 in forza all'Atletico Paranaense è stato convocato dalla Nazionale brasiliana visto l'infortunio di Ederson e ciò potrebbe aumentare il suo valore in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato.

Sempre in prospettiva della prossima stagione Juan Cuadrado che potrebbe salutare l'Inter già in estate. Il colombiano è alle prese con diversi infortuni e ciò potrebbe indurre la dirigenza nerazzurra a non rinnovare il suo contratto e a puntare su altro esterno come Tajon Buchanan, valutato 15 milioni di euro dal Bruges.

Pare difficile il riscatto del Marsiglia per Correa

L'Inter valuta delle modifiche anche in attacco per la prossima stagione.

Lo snodo cruciale è rappresentato dall'eventuale addio a titolo definitivo del "Tucu" Correa che al momento appare complicato. Infatti l'argentino è in prestito al Marsiglia ma la sua avventura in Francia non è decollata: con zero reti in nove presenze con la maglia del Marsiglia, il suo riscatto pare sempre più complicato.

Il club francese, che ha versato 2 milioni per il prestito del giocatore, sta attraversando un momento complicato con il decimo posto in classifica e l'obbligo di riscatto - fissato a 11 milioni di euro - scatterebbe con la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che al momento pare difficile.

Oltre alla situazione Correa, in attacco l'Inter deve valutare anche l'eventuale addio di Alexis Sanchez in estate. In caso di partenza da parte del "Nino Maravilla", i nerazzurri potrebbero ritornare su Mehdi Taremi del Porto, che ha il contratto in scadenza coi i portoghesi il prossimo 30 giugno.