La Juventus ha individuato un’alternativa a Domenico Berardi e si tratta di Eduard Spertsyan. Il classe 2000 ha un costo decisamente più abbordabile rispetto al giocatore del Sassuolo. Infatti, il Krasnodar per cedere Spertsyan chiede circa 15 milioni.

Uno dei nomi forti su cui sono concentrati i bianconeri è quello di Domenico Berardi. Ma il Sassuolo, a gennaio, potrebbe chiedere circa 15 milioni e soprattutto potrebbe decidere di non cederlo a stagione in corso.

Juventus sulle tracce di Spertsyan

In questi giorni, i campionati europei hanno lasciato spazio alle nazionali e le varie società sono già al lavoro per programmare il mercato di gennaio.

Per questo motivo molti club manderanno i loro scout a seguire diverse partite per valutare i profili migliori da prendere nella campagna trasferimenti invernale. Tra le società che stanno visionando diversi giocatori c’è la Juventus. In particolare ì bianconeri seguiranno la gara Croazia - Armenia per vedere da vicino Eduard Spertsyan. Il giocatore armeno è un profilo che piace a Massimiliano Allegri poiché può fare più ruoli. Spertsyan può fare l’esterno, il trequartista ma all’occorrenza può giocare anche come punta. Dunque ha tutte le caratteristiche che possono servire alla Juventus per rinforzare l’attacco.

Si cerca anche un centrocampista

Oltre ad un giocatore offensivo, la Juventus sta cercando anche un centrocampista.

Infatti, in mezzo al campo la coperta di Massimiliano Allegri è corta viste le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta visionando diversi giocatori. I nomi che piacciono sono diversi a partire da Pierre Emile Hojbjerg passando per Rodrigo De Paul e Lazar Samardzic. Ma attenzione anche a Kalvin Phillips che il Manchester City sembra intenzionato a cedere per sei mesi.

La Juventus cercherà proprio un calciatore da prendere a titolo temporaneo con magari la possibilità di riscattarlo a giugno. Ma difficilmente i bianconeri investiranno 30 milioni come richiede il Tottenham per cedere Hojbjerg. Dunque, ci sono diverse ipotesi al vaglio di Cristiano Giuntoli anche se la sensazione è che si cerchi un giocatore in grado di dare qualità e quantità.

La dirigenza della Juventus e Massimiliano Allegri hanno già avuto un confronto proprio per individuare l’uomo giusto che possa prendere il posto di Fagioli e Pogba. In ogni caso i bianconeri proveranno a chiedere in fretta un’operazione nei primi giorni di mercato visto le assenze. Infatti, la volontà è quella di dare alternative valide ad Allegri fin dall’inizio del nuovo anno.