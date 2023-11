Non solo acquisti. La Juventus vuole trattenere i migliori calciatori presenti in rosa, proponendo rinnovi di contratto importanti. Dopo quello per Manuel Locatelli, il club bianconero sta così lavorando per blindare Adrien Rabiot fino al 2028. Il centrocampista è in scadenza di contratto e molti top club europei sarebbero sulle sue tracce per la prossima sessione estiva di Calciomercato, da qui la 'fretta' con cui la società vorrebbe agire per toglierlo dal mercato: l'avversario più temibile per i bianconeri ad oggi sarebbe l'Atletico Madrid di Simeone che avrebbe individuato nel francese il calciatore adatto a rinforzare il proprio centrocampo.

Interesse dell'Atletico per Rabiot, Juve pronta al rinnovo

Il club bianconero non può permettersi di perdere un elemento fondamentale per la mediana di Massimiliano Allegri. L'obiettivo infatti è quello di completarla con un acquisto di grande spessore da collocare accanto all'ex Paris Saint Germain e non in sua vece.

Il centrocampista transalpino però è seguito da diversi club europei, che in caso di mancato accordo con la Vecchia Signora sarebbero pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero.

Tra le possibili pretendenti ci sarebbe anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che con l'addio di Rodrigo De Paul quasi certo sarebbe alla ricerca di un centrocampista di qualità e personalità per completare la mediana.

Oltre ai Colchoneros, anche Chelsea e Manchester United sarebbero sulle tracce del numero 25 bianconero. La Juve non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore e farà di tutto per blindarlo già durante la stagione in corso proponendo un quadriennale ad almeno 7 milioni netti l'anno.

L'Arsenal ritorna su Vlahovic, idea Morata per l'attacco

Non solo Rabiot. Anche Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino di diverse squadre della Premier League. In particolare l'Arsenal potrebbe ritornare alla carica per l'attaccante bianconero già a gennaio provando così a convincere il club bianconero a cedere uno dei suoi calciatori migliori.

Molto dipenderà dalle reali offerte che potrebbero arrivare per l'ex Fiorentina che però visto lo stato di forma di Kean non è più sicuro della titolarità nell'undici di Allegri. In caso di addio dell'attaccante ex Fiorentina, la Vecchia Signora potrebbe ritornare su uno degli obiettivi della scorsa sessione estiva di mercato, ovvero Alvaro Morata che si sta ritagliando uno spazio da assoluto protagonista all'Atletico Madrid. Lo spagnolo ha siglato 12 reti in 14 partite con la maglia dei Colchoneros ma nonostante un ruolo importante nello scacchiere tattico di Simeone, il suo futuro resta in bilico vista la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto.

Oltre a Morata, la Juve tiene d'occhio anche la pista Domenico Berardi che potrebbe riaprirsi con la cessione di Vlahovic o quella di Chiesa corteggiato da Tottenham e Newcastle.