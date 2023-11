Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessandro Matri ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri, esaltandone i meriti per un campionato finora di altissimo livello.

Anche il giornalista Filippo Grassia su l'Arena ha scritto del tecnico toscano e del suo pragmatismo difensivo finora vincente.

Juve, Matri su Allegri: 'È un valore aggiunto e anche se il suo gioco non è bellissimo esalta le caratteristiche dei singoli'

L'ex calciatore Alessandro Matri è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport e parlando della Juventus e del suo tecnico ha detto: "Max è il valore aggiunto.

Ha compattato la squadra e l’ha resa solida: il gioco non è ancora bellissimo, però sta esaltando i singoli per le loro caratteristiche e in difesa ci sta riuscendo molto bene. Pian piano valorizzerà anche gli attaccanti".

Matri, parlando poi del momento complicato che stanno attraversando gli attaccanti della Juventus ha detto di attendersi un maggior impatto sotto rete di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, due centravanti che avrebbero secondo lui grandi potenzialità, ma che sarebbero spesso fermati dai problemi fisici di cui soffrirebbero. Parlando poi delle ambizioni da scudetto che potrebbe nutrire la Juventus in questa stagione, Matri ha detto: "Sulla carta, anche senza Europa, i bianconeri hanno una rosa inferiore rispetto a Inter, Milan e Napoli".

L'ex attaccante bianconero restando su questo tema ha poi però aggiunto come la Juventus qualora riuscisse a restare in questa posizione di classifica fino a marzo, potrebbe dire la sua anche per lo scudetto. L'ex calciatore ha infine concluso la sua intervista parlando del Derby d'Italia del prossimo 26 novembre, evidenziando come la partita non dovrebbe essere già decisiva per lo scudetto.

Grassia: 'In Serie A trionfa la miglior retroguardia e il pragmatismo di Allegri può essere decisivo'

Anche il giornalista Filippo Grassia ha scritto della Juventus nel suo editoriale pubblicato su L'Arena, dicendo: "La storia della Serie A ci racconta che a vincere solitamente il campionato è la squadra dalla migliore retroguardia.

E su questo assioma poggia il pragmatismo di Allegri, tanto criticato quanto vincente".

Grassia, parlando poi del Derby d'Italia tra Juventus e Inter ha poi scritto: "Non sarà una partita decisiva nella corsa tricolore, ma ci va vicino. Il bello è che entrambe le parti riflettono sul competitor la parolina magica".

Il giornalista, restando su questo tema, ha poi sottolineato come l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta non faccia altro che indicare la Juventus come la grande favorita, mentre il tecnico dei bianconeri Allegri continui a proclamare l'Inter come la prima candidata a vincere il tricolore.