E' molto apprezzato in Premier League col Tottenham in particolar modo ad avergli messo gli occhi addosso già per gennaio: lui è Federico Chiesa, se non il migliore sicuramente tra i migliori 3 calciatori della rosa della Juventus, ecco che anche in caso di offerte importanti molto difficilmente l'ex Fiorentina verrà ceduto nella finestra invernale.

Diverso il discorso per la sessione estiva, anche se Cristiano Giuntoli sta già lavorando al rinnovo di contratto del figlio d'arte.

Juve, interesse di Tottenham e Newcastle per Chiesa

Dopo Manchester United e Liverpool che già in estate avevano mostrato un interesse per l'ex Fiorentina, altre società inglesi starebbero osservando le prestazioni dell'esterno azzurro.

Stando infatti agli ultimi rumors di Calciomercato, Chiesa sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Postecoglou a caccia di un nuovo esterno offensivo per rinforzare il reparto d'attacco. Gli Spurs sarebbero pronti ad un'offerta importante già nella finestra invernale (oltre 50 milioni) per convincere la Juventus a cedere un elemento molto importante per l'economia della rosa di Massimiliano Allegri. Oltre al Tottenham, anche il Newcastle di Eddie Howe starebbe sondando il terreno visti i tanti infortuni di calciatori che compongono l'attacco dei Magpies.

Difficile che la Juve possa privarsi di un elemento così importante già a gennaio, vista anche la posizione in classifica e la possibilità di lottare per lo scudetto.

Molto però dipenderà dalle reali offerte che potrebbero arrivare, con il club bianconero che potrebbe poi ritornare su Domenico Berardi in caso di eventuale addio di Chiesa. In ogni caso, per meno di 55-60 milioni Giuntoli non si siederà neanche al tavolo delle trattative che potrebbero prendere piede in estate. Il contratto di Chiesa scade nel 2025 e anche per avere maggiore potere contrattuale il ds starebbe pensando ad un rinnovo di due anni, dal 2025 al 2027.

Si pensa a Kelly per il dopo Alex Sandro, rinnovo in vista per Rugani

Oltre al mercato invernale, la Juventus pensa anche alla prossima stagione. In difesa si dovrebbe assistere all'addio di Alex Sandro, non più un elemento imprescindibile della difesa di Max Allegri il cui contratto scadrà a giugno 2024.

Il brasiliano dovrebbe lasciare Torino a giugno, con la Vecchia Signora che sarebbe già alla ricerca del sostituto.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Loyd Kelly, talentuoso centrale inglese che si sta mettendo in mostra in Premier League con la maglia del Bournemouth. Il club inglese chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro visto l'interesse di altre squadre di Premier ma anche di compagini italiane come il Milan che vorrebbe provare ad imbastire una trattativa già per gennaio.

Oltre ad un nuovo acquisto, il club bianconero lavora anche per il rinnovo di Daniele Rugani che con l'infortunio di capitan Danilo si è guadagnato uno spazio importante.