La gara Juventus-Verona ha messo in luce un Moise Kean in buona forma. Il numero 18 juventino aveva anche segnato due gol, ma l’intervento del Var ha portato all'annullamento di entrambe le reti: il giocatore è rimasto particolarmente frustrato e nel corso del secondo tempo è anche stato ammonito, così Allegri ha deciso di sostituirlo. Al momento del cambio Kean ha polemizzato col tecnico e, secondo la Gazzetta dello Sport, questo atteggiamento non è piaciuto ai vertici del club. Nelle scorse ore il ds Cristiano Giuntoli ha avuto un colloquio con l’attaccante a cui ha preso parte anche Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri.

Il confronto tra le parti è servito per dare il massimo sostegno al giocatore: per lui non ci sarà nessuna sanzione a livello disciplinare né una multa. Il colloquio con Giuntoli è servito soprattutto per mettere in chiaro che la reazione del giocatore era evitabile.

L’uscita dal campo polemica di Kean e l'incontro successivo con Giuntoli e Landucci

“Perché?”, questa è stata la parola pronunciata da Moise Kean dopo aver capito che stava per essere sostituito durante Juventus-Verona. Il giocatore ovviamente non aveva potuto far altro che lasciare il campo, ma aveva imboccato immediatamente la via degli spogliatoi, anche se successivamente era tornato in panchina, convinto da Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere ha infatti fatto ragionare l’attaccante, invitandolo a restare al fianco della squadra, che poi ha trovato il gol della vittoria in pieno recupero.

Dopo questa uscita dal campo piuttosto polemica del bomber classe 2000, Cristiano Giuntoli ha voluto mettere in chiaro alcune cose insieme a Marco Landucci. Il vice di Allegri in particolare avrebbe rincuorato Kean e gli ha ribadito come l’allenatore punti molto su di lui.

Moise Kean si gioca la conferma da titolare

Nel corso di questa settimana, la Juventus sta preparando la gara di campionato contro la Fiorentina di domenica 5 novembre.

Massimiliano Allegri ha diversi dubbi e in particolare il reparto nel quale ha maggiore abbondanza è proprio l’attacco. In questa ultima settimana Federico Chiesa e Dusan Vlahovic si sono lasciati alle spalle i rispettivi problemi fisici e adesso cercano di riprendersi la maglia da titolare, ma per loro non sarà facile, visto che Moise Kean sta facendo bene e sembra difficile che possa tornare in panchina almeno nell'immediato.