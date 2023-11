E' ormai scattato il countdown per lo start del Mondiale per Club, che emetterà i primi vagiti con la prima edizione prevista per il 2025: 32 squadre provenienti da diverse parti del mondo con un montepremi totale di circa 2,5 miliardi di euro. Quali squadre parteciperanno alla kermesse?

Al momento i giochi non sono definiti. L'Inter sarebbe l'unica squadra italiana ad avere la certezza di partecipare a questa competizione data la finale appena disputata, Milan e Napoli stanno inseguendo per cercare di superare la Juventus, attualmente la seconda e ultima squadra italiana qualificata dato che al Mondiale per Club potranno partecipare un massimo di due squadre per nazione.

Se però fino a qualche giorno fa si ipotizzava di qualificazione basata sul ranking per club, attualmente la Fifa starebbe valutando una modifica che potrebbe portare a premiare maggiormente i successi in Champions League. Il quadro normativo insomma non è ancora definito.

La Fifa potrebbe premiare i successi in Champions per definire le partecipanti al Mondiale per Club 2025

Se inizialmente l'idea era quella di servirsi del ranking UEFA per i club, attribuendo 2 punti per una vittoria, 1 per un pareggio, 4 per la partecipazione e 5 per gli ottavi, con un punto assegnato per i quarti, le semifinali e la finale, adesso sarebbero in corso delle valutazioni differenti riguardo una graduatoria alternativa che premi con maggiore decisione i successi: 3 punti per una vittoria, 1 per un pareggio e 5 per la partecipazione, senza ulteriori bonus.

In questo caso la classifica sarebbe basata sulle ultime quattro edizioni della Champions League, dal 2020/21 fino a quella in corso.

La nuova classifica tenendo conto dei successi in Champions League

Considerando questa seconda tipologia di ranking, ancora in attesa di approvazione dalla FIFA, al momento la situazione vedrebbe la Juventus a 52 punti a +13 sul Milan e a +14 sul Napoli.

Il Mondiale per Club 2025 si terrà ogni quattro anni e la prima edizione avrà luogo negli Stati Uniti nel mese di giugno. Il torneo dovrebbe includere otto gruppi formati da quattro squadre ciascuno, con le prime due di ogni gruppo che accederanno ai quarti di finale e procederanno fino alla finale per contendersi il titolo.

Per l'Europa sono previsti 12 posti in totale, quattro pescate dalle vincitrici delle edizioni della Uefa Champions League degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e le restanti otto selezionate con i criteri su esposti in corso di valutazione.

Ciò detto Chelsea, Real Madrid e Manchester City, in attesa della vincitrice dell'edizione 2023-2024, sono le uniche 3 squadre al mondo già certe del posto considerato che si sono aggiudicate le ultime 3 Champions League.