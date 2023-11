Venerdì 1° dicembre alle ore 20:45 ci sarà monza-Juventus: gara valida per il 14° turno della Serie [VIDEO]. Palladino parrebbe voler confermare il 3-4-1-2 con Colpani come trequartista che dovrebbe agire alle spalle di Mota Carvalho e Colombo. Allegri, invece, potrebbe optare per il 3-5-2 puntando ancora una volta presumibilmente su Nicolussi Caviglia in mezzo al centrocampo e il duetto Chiesa-Vlahovic a comporre il reparto d'attacco.

Statistiche: nella scorsa stagione del massimo campionato italiano i brianzoli hanno vinto entrambe le gare contro i bianconeri (1-0 all'andata e 2-0 al ritorno).

Ciurria, inoltre, è stato decisivo in tutte e due gli incontri avendo fornito un assist per Gytkjaer nel bottino pieno del 18 settembre 2022 e avendo realizzato una rete (così come Dany Mota) nella vittoria del Monza del 29 gennaio 2023.

Monza: out Izzo, Cittadini e Caprari

Mister Palladino e il suo Monza militano al momento in nona posizione con diciotto punti ottenuti, trovandosi a +8 dalla zona retrocessione e a -3 dalla zona Europa.

Per continuare a mantenere l'imbattibilità casalinga stagionale, il tecnico dei biancorossi potrebbe scegliere di schierare il 3-4-1-2 con Di Gregorio come estremo difensore. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere inizialmente formato da Pablo Marì, Caldirola e D'Ambrosio.

In mezzo al campo dei brianzoli, intanto, dovremmo trovare dal primo minuto Pessina e Gagliardini al centro con Ciurria e Kyriakopoulos ai loro lati, mentre a occupare la trequarti campo potrebbe esserci Colpani. Le chiavi del fronte offensivo del Monza, infine, saranno probabilmente affidate a Mota Carvalho e Colombo. Non saranno della gara per infortunio Izzo, Cittadini e Caprari, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Vignato e F.

Carboni.

Juventus, Kostic e Cambiaso come esterni di centrocampo

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo il pareggio casalingo con la capolista Inter, vorranno restare aggrappati al treno Scudetto inanellando il nono risultato utile consecutivo.

Per battere per la prima volta il Monza in Serie A, il tecnico della Vecchia Signora potrebbe decidere di puntare ancora una volta sul 3-5-2 con Szczesny in porta.

Gatti, Bremer e Rugani, intanto, dovrebbero essere nuovamente i titolari in difesa, mentre a centrocampo ci saranno presumibilmente Kostic e Cambiaso come esterni e Rabiot, McKennie e Nicolussi Caviglia a far da filtro in mezzo. Pochi dubbi, infine, sul binomio offensivo della Juventus che parrebbe dover essere affidato al talento di Chiesa e Vlahovic. Salteranno l'incontro per infortunio Weah, De Sciglio e Danilo.

Le probabili formazioni di Monza-Juventus:

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio, Caldirola, Pablo Marì, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria, Colpani, Colombo, Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Rugani, Bremer, Kostic, Rabiot, Nicolussi Caviglia, McKennie, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.