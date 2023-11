La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi di mercato di gennaio: oltre a un nuovo centrocampista potrebbe cercare anche un giocatore per il settore avanzato. Fra i giocatori che piacciono in tal senso ci sarebbe anche Domenico Berardi, come affermato nelle scorse ore pure dall'esperto di mercato Ekrem Konur sul proprio profilo X. Sul giocatore del Sassuolo ci sarebbe però anche il Napoli. Pare comunque difficile che Berardi possa lasciare il Sassuolo a gennaio.

Berardi sarebbe valutato dal Napoli e dalla Juventus

"Juventus e Napoli valutano Berardi", è questo il post pubblicato su X (ex Twitter) dall'esperto di Calciomercato Ekrem Konur.

Il giocatore del Sassuolo - già accostato ai bianconeri nello scorso mese di agosto - sta avendo un rendimento importante in questo inizio di stagione, con sette gol segnati con la squadra emiliana, di cui due arrivati nella scorsa giornata nel successo contro l'Empoli.

La sua valutazione di mercato è di 30 milioni di euro, ma pare difficile che la società emiliana voglia cedere il proprio giocatore più rappresentativo a stagione in corso, mentre la situazione potrebbe cambiare in estate. Peraltro la società bianconera non avrebbe la volontà di effettuare acquisiti a titolo definitivo nel mercato di gennaio, ma preferirebbe degli innesti in prestito con diritto di riscatto da effettuare poi calciomercato estivo, quando la Juventus - probabilmente - avrà la certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League e quindi una maggiore disponibilità finanziaria.

Il resto del mercato di gennaio della Juventus: dal centrocampo all'attacco

Quello di Berardi non è l'unico nome che la società bianconera starebbe valutando per rinforzare il settore avanzato a gennaio. Gli altri sarebbero quelli del Jadon Sancho, nell'eventualità in cui il Manchester United decidesse di lasciarlo partire in prestito fino a giugno, e di Georgyi Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk valutato 20 milioni di euro.

La Juventus per la sessione di mercato di gennaio cerca inoltre un centrocampista, magari in prestito con diritto di riscatto fissato in estate. Sarebbero due i nomi graditi in particolare dalla società bianconera: si tratta di Fabian Ruiz del Paris Saint Germain e di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid; quest'ultimo potrebbe anche entrare in un affare che coinvolgerebbe Dusan Vlahovic, seguito appunto dalla società madrilena.