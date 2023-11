Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto su Calciomercato.com del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, elencando le motivazioni che avvalorerebbero questa indiscrezione e quelle che la renderebbero meno credibile. Anche Alfredo Pedullà su Sportitalia.com ha scritto di Conte, evidenziando come la Juventus starebbe pensando invece ad altri profili.

Juventus, Padovan: 'Conte non solo si sarebbe incontrato con i dirigenti bianconeri ma avrebbe definito con loro i dettagli'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan nel suo canonico editoriale pubblicato sul portale calciomercato.com ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte tra i papabili allenatori a succedere a Massimiliano Allegri: "Sembra - e qui entriamo sul piano delle ipotesi - che Conte non solo abbia incontrato i dirigenti bianconeri, ma abbia anche già definito con loro anche i dettagli.

Tra l'altro, qualche settimana fa, c'è chi dice di averlo visto a Vinovo. Dove, come tutti sanno, si svolge l'attività del settore giovanile, ma è pur sempre un fortino bianconero". Padovan, restando su questo tema ha poi sottolineato come l'eventuale ritorno di Conte alla Juventus non farebbe notizia, in quanto il tecnico pugliese avrebbe la volontà sia di lavorare in un luogo vicino alla sua famiglia, attualmente residente a Torino, sia di aprire un nuovo ciclo vincente con una squadra dal progetto ambizioso. Inoltre, il recente cambio di proprietà della Juventus, che è passata dalla gestione di Andrea Agnelli a quella di Jonh Elkann, secondo il giornalista faciliterebbe ulteriormente un ritorno del salentino in bianconero.

Padovan ha poi concluso il suo editoriale sottolineando come un Conte bis alla Juventus sarebbe comunque una trattativa non semplicissima da portare a termine per due ragioni, la prima riguarderebbe la delicata situazione economica del club bianconero, che in sede di mercato difficilmente potrebbe accontentare le richieste del leccese.

La seconda riguarderebbe Allegri, che in caso riuscisse nell'impresa di vincere lo scudetto di quest'anno diverrebbe un totem difficile da mandare via.

Pedullà: 'Se oggi la Juve è la prima scelta di Conte, non possiamo dire che per la Juve sia la stessa cosa'

Dell'eventuale ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus ha scritto su Sportitalia.com anche il giornalista Alfredo Pedullà: "Nei giorni scorsi Antonio Conte, pur senza nominare la Juve, ha parlato del desiderio di un nuovo matrimonio ma siccome i matrimoni si fanno in due, possiamo tranquillamente aggiungere che oggi è molto difficile pensare a un ritorno di Conte alla Juve.

Ecco se oggi la Juve è la prima scelta di Conte, non possiamo dire che per la Juve sia la stessa cosa". Pedullà ha poi sottolineato come il contratto di Allegri scada nel 2025 e che la Juventus seguirebbe anche altri profili per il futuro come Thiago Motta.