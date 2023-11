Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe trattando con l'agente di Nahitan Nandez, calciatore uruguaiano che andrà in scadenza di contratto con il Cagliari a fine stagione. La Juventus invece avrebbe messo nel mirino il giovane Roony Bardghji, esterno svedese attualmente in forza nel Copenhagen.

I nerazzurri pensano a Nandez, l'agente conferma: 'Stiamo trattando con il club nerazzurro'

L'Inter starebbe cercando un centrocampista per la prossima estate ed uno dei nomi seguiti dalla società nerazzurra sarebbe quello di Nahitan Nandez.

A renderlo noto è stato lo stesso agente del calciatore Pablo Bentancur, che parlando nelle scorse ore ai microfoni di Carve Deportiva ha detto: "Oggi stiamo trattando con l'Inter che vuole prendere Nandez. Nández sarà libero a giugno, abbiamo ricevuto diverse chiamate, tra cui quella dall'Inter. Ora l'importante è che recuperi dall'infortunio, l'ultima partita con l'Uruguay l'ha giocata molto male perché ha accusato un fastidio muscolare. Diventerà un nome di mercato. Adesso è calmo e sta recuperando fisicamente".

L'Inter avrebbe anche altri obiettivi per il centrocampo che potrebbero arrivare in estate a parametro zero come ad esempio Piotr Zielinski: il fantasista del Napoli andrà in scadenza di contratto con i partenopei nel 2024 e le parti sembrerebbero distanti dal trovare un accordo che le possa legare per il futuro.

Di conseguenza i dirigenti dell'Inter potrebbero entrare in contatto con l'entourage di Zielinski nelle prossime settimane, con la consapevolezza che sul polacco ci sarebbe da tempo anche la Juventus.

La Juve pensa al futuro: occhi su Bardghji, giovane esterno offensivo del Copenhagen

La Juventus nella prossima sessione di Calciomercato vorrebbe mettere a segno un colpo in prospettiva e tra i tanti nomi osservati dal ds Giuntoli ci sarebbe quello di Roony Bardghji.

Nato in Kuwait da una famiglia siriana ma naturalizzato svedese, Bardghji gioca attualmente nel Copenhagen, squadra di prima divisione danese con la quale ha segnato 11 reti in 26 partite in tutte le competizioni. Numeri importanti se si considera che il ruolo di Bardghji è quello di esterno offensivo di sinistra e soprattutto visto che ha 18 anni compiuti lo scorso 15 novembre.

Il club bianconero avrebbe quindi deciso di inviare degli emissari per seguire il calciatore anche nella partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Il suo cartellino avrebbe una valutazione vicina ai 10 milioni di euro, una somma che dovrebbe restare invariata anche nella prossima estate, quando Bardghji sarebbe a un solo anno dalla scadenza col Copenhagen.