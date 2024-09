Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Juventibus toccando diversi argomenti del "mondo Juve" tra cui il tecnico Thiago Motta, il calciomercato fatto da Cristiano Giuntoli, i nuovi innesti e le precedenti deludenti gestioni tecniche.

Le parole di Trevisani

Il giornalista Riccardo Trevisani riferendosi al nuovo tecnico della Juve ha detto: "Penso che Thiago Motta sia un colpo eccezionale messo a segno dalla Juventus dopodiché, non per fare il paragone con chi c'era prima, per ogni tecnico ci vuole tempo. L'italo brasiliano dovrà abituarsi anche agli impegni ogni tre giorni, in quanto la Champions come allenatore non l'ha mai vissuta.

Insomma ci vorrà del tempo ma sono certo che se Motta lavorerà in pace fra un anno e mezzo renderà la Juve imbattibile".

Trevisani ha continuato: "È molto presto per dare un giudizio su questa Juventus, perché adesso non è la squadra di Thiago Motta. Nonostante questo abbiamo già potuto notare come la formazione piemontese abbia già mostrato un'impostazione di gioco. Un compito non semplice visto il ribaltone che ha vissuto il club bianconero a cavallo tra la scorsa annata e questa".

Sul mercato fatto dalla Juve il giornalista ha detto: "Giuntoli ha deciso di cambiare completamente la squadra, fissando la lista dei calciatori da cedere e sfruttando i bonus Champions per spendere 200 milioni di euro e rivoluzionare la rosa della Juventus.

Ha centrato tutti gli obiettivi, anche grazie ad una società che gli ha dato praticamente carta bianca. Ora sta a Motta cucinare tutti gli ingredienti che gli sono stati messi a disposizione per fare una grande squadra".

Sui calciatori arrivati questa estate: "Non penso che Thiago Motta inserirà tutti i nuovi innesti ma credo che li farà entrate poco alla volta.

Posso però dire che Thuram sarà la cartina tornasole della campagna acquisti dei bianconeri. L'ho visto allo stadio, sono convinto che stiamo parlando di un grande calciatore e penso che sia stato il più grande acquisto della campagna acquisti dei piemontesi".

Infine Trevisani ha detto sul recente passato della Juve: "Negli ultimi anni alla Juventus non ci si è divertiti tantissimo, a parte la stagione dello scudetto con Sarri.

Con Pirlo sono arrivati due trofei ma non gli è stato dato tempo. Poi è arrivato Allegri, al quale sono stati concessi tre anni nei quali è comunque arrivata una sola coppa Italia e ci si è annoiati a morte".

I tifosi rispondono a Trevisani: 'Ma lo sa che Allegri nel girone di andata ha fatto 46 punti?'

Le parole di Trevisani, in particolare quelle sul precedente allenatore della Juve, hanno catturato l'attenzione dei tifosi: "Ma Trevisani lo sa che l'anno scorso Allegri ha fatto un girone di andata arrivando a 46 punti?", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "I giocatori dell'anno scorso erano forti, ma la rosa era male assortita per via delle assenze di Pogba e Fagioli. Come si fa a essere competitivi con tre centrocampisti che non sanno fare gioco?".