La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per il centrocampo nella prossima sessione di mercato estiva e il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Nahitan Nandez, centrale del Cagliari che in estate potrebbe svincolarsi a parametro zero avendo il contratto in scadenza a giugno 2024.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Nahitan Nandez dal Cagliari

L'Inter pensa nuovamente a Nahitan Nandez come possibile rinforzo di mercato, un'aspirazione dichiarata direttamente dall'agente dell'uruguaiano.

In passato, il numero 8 del Cagliari ha già attirato l'attenzione dei nerazzurri, ma le trattative sono sempre sfumate a causa delle richieste elevate del club sardo.

Ora le circostanze sembrano però favorevoli, con l'agente del giocatore che ha ammesso la possibilità di un trasferimento a parametro zero da giugno: "il calciatore - ha spiegato il procuratore Pablo Bentancur al quotidiano online Carve Deportiva - andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno 2024 e ad oggi abbiamo già ricevuto diverse chiamate da molte squadre, tra cui anche l'Inter. Ora il giocatore deve recuperare dopo gli ultimi sforzi in Nazionale ma sono sicuro che diventerà un nome importante del prossimo mercato".

Dal punto di vista economico Nandez percepisce ad oggi uno stipendio di 1,6 milioni netti all'anno, rappresenterebbe dunque una scelta low cost per l'Inter, visto che non ci sarebbe neanche da pagarne il cartellino, fattore gradito particolarmente dalla dirigenza nerazzurra.

Inoltre essendo più giovane di Juan Cuadrado e con un ingaggio inferiore, sostituire il colombiano con Nandez appare ad oggi una mossa logica.

Il giocatore è un possibile jolly in campo

In questi anni Nandez ha dimostrato versatilità nel suo ruolo, agendo sia come terzino destro in una difesa a quattro che come esterno di centrocampo oltre che come appunto mezzala.

Questa sua flessibilità lo rende un'alternativa affidabile per Denzel Dumfries e offrirebbe a Simone Inzaghi la possibilità di adattarlo in diverse posizioni a centrocampo. La sua esperienza come mezzala aggiunge una dimensione tattica e di qualità spesso sottovalutata.

Il contratto di Cuadrado, che oggi in rosa occupa la posizione che domani dovrebbe essere appunto di Nandez, del resto ha una durata di un solo anno, molto difficilmente i nerazzurri proporranno un rinnovo considerati i continui infortuni dell'ex Juventus.