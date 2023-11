Dopo il gol che il giocatore turco della Juventus Kenan Yildiz ha segnato con la nazionale maggiore nell'amichevole vinta per 3-2 contro la Germania, il tecnico dell'Under 19 della Turchia Soykan Basar ha espresso dei pareri molto positivi su di lui, lanciando anche un paragone piuttosto audace, mettendo a confronto il giovane turco con Cristiano Ronaldo.

Il tecnico della Turchia under 19 Basar ha dichiarato che Yildiz ha più talento di Cristiano Ronaldo

In un'intervista alla testata A Spor, il ct della Turchia Under 19 Soykan Basar ha affermato: "Yildiz ha più talento di Cristiano Ronaldo.

La sua tecnica con la palla al piede è superiore a quella del portoghese. Lo seguiamo da quando aveva 12-13 anni, e nonostante l'interesse della Germania, ha scelto di rappresentare la Turchia, mantenendo una promessa fatta".

Il giocatore classe 2005 è al centro dell'attenzione dei media sportivi dopo che sabato scorso, alla sua seconda presenza nella nazionale turca di Vincenzo Montella, ha segnato la sua prima rete nella vittoria per 3-2 in amichevole contro la Germania.

La Juventus, società che ha dallo scorso anno ha investito sul talento classe 2005, è ora chiamata a valutare attentamente il suo ruolo all'interno della squadra. Infatti adesso Yildiz punta a una convocazione all'Europeo, quindi c'è per lui la necessità di accumulare più esperienza possibile in campo.

La Juventus può valutare il prestito di Yildiz a gennaio

La Juventus si trova ora di fronte a una decisione importante, poiché deve bilanciare la crescita di Yildiz con le esigenze della squadra. Da gennaio per i bianconeri incrementeranno le partite, con anche la Coppa Italia che si aggiungerà agli impegni in campionato, quindi ci saranno maggiori possibilità di giocare per Yildiz.

Non è però da scartare la possibilità che il giovane turco possa essere ceduto in prestito per la seconda parte della stagione a un altro club di Serie A. In tale modo avrebbe l'opportunità di giocare con più continuità, come ad esempio sta accadendo all'argentino Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone, dove sta disputando un inizio di stagione importante con già 5 gol realizzati.

Rimanendo sui giovani, a gennaio potrebbe lasciare i bianconeri anche Samuel Iling-Junior. Il centrocampista classe 2003 è in scadenza di contratto a giugno 2025 e piace al Tottenham: con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.