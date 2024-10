Intervenuto a JuveZone sul canale YouTube di Calciomercato.it, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha delineato nelle ultime ore i principali obiettivi di mercato che la Juventus si porrà già a partire da gennaio.

Nel pre match di Juventus vs Stoccarda il Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli ha dichiarato che in inverno verranno colte delle opportunità a livello di reparto arretrato ma secondo Balzarini il club opererà anche in ottica attacco, laddove non si è ancora visto Arkadiusz Milik. A tal riguardo il giornalista ha fatto il nome di Lorenzo Lucca dell'Udinese ma anche quello di Jonathan David del Lille.

L'incertezza sull'affidabilità fisica di Milik e l'esigenza di acquisire un centravanti nel mercato di gennaio

"Milik è stato ri-operato e si parla di dicembre. In quali condizioni tornerà, come potrà aiutare? Non c’è molto tempo, la Juve non può permettersi di aspettare Milik e far continuare a giocare Vlahovic che finora ha disputato 10 partite su 10 dall’inizio e che, fino al ritorno del polacco, le giocherà tutte, pur se potrà essere gestito, ma scenderà sempre in campo" ha dichiarato come premessa facendo poi alcuni dei nomi secondo le sue fonti maggiormente accreditati per arrivare a Torino.

"Mi aspetto un intervento anche in attacco e un profilo come quello di Lucca credo sia molto interessante, anche se con Pozzo è sempre molto difficile trattare".

Diverso invece il discorso su David: "David – che a gennaio non può arrivare perché è extracomunitario – è un giocatore che se va alla Juve, ci va per fare il primo attaccante, non per fare il sostituto di Vlahovic".

Le indiscrezioni sul possibile arrivo di Lucca a gennaio, per David si tratterà da giugno

L'Udinese vuole 20 milioni di euro per il cartellino di Lucca, una cifra abbastanza significativa per un calciatore di 24 anni in crescita si ma con numeri ancora non da top player (per lui 15 gol in 50 presenze con i friulani).

I Pozzo non sembrerebbero inoltre convinti a lasciar partire Lucca nel mercato di gennaio, preferirebbero confermare il centravanti almeno fino a fine stagione.

Diversa è la situazione di Jonathan David, non tesserabile dalla Juventus a gennaio perché extracomunitario come ricordato dallo stesso Balzarini.

Il centravanti del Lille è in scadenza di contratto a giugno e arriverebbe a parametro zero nella società bianconera ma non sarà facile battere al riguardo la concorrenza delle altre big straniere pronte ad accaparrarselo.