Il futuro professionale di Piotr Zielinski sembra avvolto da un clima di incertezza, con il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e l'interesse crescente da parte di Juventus ed Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco del 1994 non scarta il prolungamento di contratto con il Napoli, ma al contempo è al centro dell'attenzione di due grandi club italiani, entrambi interessati a ingaggiarlo a parametro zero per rafforzare la loro mediana. Molto dipenderà dall'offerta contrattuale che presenterà la società campana, che difficilmente garantirà lo stesso ingaggio che attualmente guadagna il giocatore, circa 3 milioni di euro a stagione.

Il giocatore Zielinski potrebbe trasferirsi all'Inter o alla Juventus dalla stagione 2024-2025

L'Inter sembrerebbe essere in vantaggio sulla Juventus nella sfida di mercato per Zielinski, con la squadra di Milano che avrebbe già avviato dialoghi con l'agente sportivo del giocatore. L'offerta d'ingaggio di oltre 4 milioni di euro a stagione rappresenta un segnale evidente dell'interesse della società milanese nei confronti del talentuoso centrocampista. Tuttavia, la Juventus sarebbe pronta a valutare l'ingaggio, soprattutto se il centrocampista Adrien Rabiot decidesse di lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno.

La duttilità e la qualità nel centrocampo di Zielinski lo rendono un giocatore ambito per entrambe le squadre, il nazionale della Polonia può giocare davanti alla difesa o eventualmente come mezzala d'inserimento.

Oltre a dare qualità al gioco è bravo anche a supportare il settore avanzato con realizzazioni e assist decisivi ai suoi compagni. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 12 match nel campionato italiano segnando 2 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match in Champions League con un gol segnato ed un assist fornito ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi a centrocampo anche nel mercato di gennaio. Uno potrebbe arrivare dall'Inghilterra, si parla di un possibile scambio di mercato che porterebbe Samuel Iling-Junior al Tottenham e Pierre-Emile Hojbjerg nella società bianconera. L'altro centrocampista che piace alla Juventus è Rodrigo De Paul, che potrebbe arrivare come contropartita tecnica per la cessione di Dusan Vlahovic all'Atletico Madrid.

La società spagnola potrebbe inserire anche il cartellino di Alvaro Morata, in uno scambio di mercato che potrebbe non riguardare soldi ma solo giocatori. Un altro giocatore dell'Atletico Madrid che piace alla Juventus è Mario Hermoso, centrale difensivo in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno.