Nelle scorse il giornalista sportivo Tancredi Palmieri ha scritto un editoriale su Sportitalia.com evidenziando come la Juventus abbia le stesse opportunità di qualificarsi in Champions League e di vincere il campionato rispetto a Inter e Milan.

Anche l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei bianconeri, ponendo la squadra guidata da Massimiliano Allegri come prima rivale per il tricolore dell'Inter.

Juve, Tancredi Palmieri: 'I bianconeri hanno una squadra competitiva come le atre per Champions e scudetto'

Il giornalista sportivo Tancredi Palmieri è tornato a scrivere su Sportitalia.com dedicando un editoriale alle maggiori formazioni della Serie A, partendo dalla Juve: "Non sta né in cielo né in terra che la Juventus possa ritenersi fautrice di un miracolo se si qualificasse in Champions: ha una squadra competitiva come le altre, per la Champions e per lo scudetto, dunque che sia là è la normalità. Diversamente agli anni passati non sarà la più attrezzata, questo ci sta, ma ha scelte per esempio in attacco che gli altri si sognano".

Tancredi, battendo su questo ultimo tasto, ha sottolineato come la Juventus disponga di un rincalzo per l'attacco del livello di Milik.

Secondo il giornalista inoltre, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri terrebbe le aspettative dell'ambiente juventino per lo scudetto fin troppo basse. Tancredi Palmieri si è poi concentrato sull'Inter, evidenziando come la prossima partita di Champions League in trasferta con il Salisburgo potrebbe essere determinante per la testa del girone comandata attualmente dalla Real Sociedad: mancare il primo posto per i nerazzurri, vorrebbe dire - secondo il giornalista - rischiare un ottavo di finale con una rivale di livello elevatissimo.

Infine Tancredi Palmeri ha concluso il suo editoriale scrivendo del Milan ed evidenziando come i rossoneri abbiano la partita più semplice da affrontare rispetto alle dirette rivali Inter e Juventus, giocando tra le mura amiche contro un'Udinese, ancora a zero vittorie in campionato.

Moratti: 'La favorita per lo scudetto è l'Inter ma la Juventus, senza coppe, può essere la sua diretta rivale'

Anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport, concentrandosi sulla corsa scudetto e nominando quelle che potrebbero essere le due principali concorrenti per vincerlo: "L’Inter è la favorita per lo scudetto. La principale rivale? La Juventus, il non giocare le coppe può pesare nella corsa. Tra l’altro, questo è il mese in cui andremo a giocare anche a Torino, ma è presto per parlarne, vedremo in che condizioni arriveremo a quella partita dopo la nuova sosta".