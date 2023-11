La Juventus segue per gennaio Lloyd Kelly, centrale difensivo del Bournemouth che piacerebbe anche al Milan di Stefano Pioli. Il club bianconero inoltre vorrebbe aggiungere alla rosa anche un centrocampista ma le valutazioni dei calciatori osservati sarebbero troppo elevate per le attuali finanze della società piemontese.

Juventus, i bianconeri potrebbero sfidarsi in sede di mercato per Lloyd Kelly, centrale difensivo del Bournemouth

La Juventus per la prossima sessione invernale di rafforzamento seguirebbe il nome di Lloyd Kelly, difensore attualmente in forza al Bournemouth.

Lo stopper da Bristol nasce come centrale che può ricoprire entrambe le posizioni ma all'occorrenza sa spostarsi anche sulla sinistra per vestire i panni del terzino Alto 1.90 e di piede mancino, Kelly è attualmente legato alle "Cherries" da un contratto che scadrà al termine della stagione 2024, una data ravvicinata che potrebbe accendere il mercato intorno al calciatore venticinquenne già dal prossimo gennaio. La Juventus, starebbe infatti pensando di bussare alla porta del Bournemouth per intavolare una trattativa per il classe '98 basata su un conguaglio economico certamente inferiore rispetto ai 18 milioni di euro che Kelly avrebbe attualmente come valutazione. La società inglese, vista la situazione complicata in classifica che sta vivendo, potrebbe però non accettare le avance del club bianconero, bloccando il proprio difensore e rischiando di perderlo poi a parametro 0 nel successivo giugno.

Se cosi fosse, in estate su Kelly oltre alla Juventus potrebbe piombare anche il Milan di Stefano Pioli, altra squadra di Serie A in cerca di un giovane centrale difensivo. Per questa ragione, il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli seguirebbe anche altri profili per la retroguardia della "Vecchia Signora" come ad esempio Mario Hermoso, stopper spagnolo dell'Atletico Madrid che nel 2024 vedrà il suo contratto terminare con i "Colchoneros".

Juventus, l'acquisto di un centrocampista di livello appare complicato

La Juventus per gennaio cercherebbe anche un centrocampista da aggiungere alla rosa ma le valutazioni dei profili seguiti dai bianconeri apparirebbero complicate da pagare. Per De Paul ad esempio, l'Atletico Madrid vorrebbe 30 milioni di euro, la stessa cifra richiesta dal Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg.

Leggermente inferiore sarebbe la valutazione di Lazar Samardzic, che l'Udinese potrebbe cedere per 25 milioni di euro mentre il Nizza avrebbe stanziato a 40 milioni il tetto minimo da raggiungere per acquisire Khephren Thuram. L'unica speranza della Juventus dunque, starebbe nel tentativo di convincere una di queste società ad aprire alla soluzione del prestito con obbligo di riscatto nel successivo giugno.