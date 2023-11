La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo un nuovo profilo per il dopo-Sommer e il nome nuovo di queste settimane sarebbe quello di Unai Simon, portiere dell'Athletic Bilbao; i nerazzurri lo avrebbero preso in considerazione come possibile portiere del futuro, ma le richieste attuali del club spagnolo, vicine ai 50 milioni di euro, starebbero scoraggiando la dirigenza.

L'idea dell'Inter per la difesa della porta del futuro: Unai Simon dall'Athletic Bilbao

L'Inter sembrerebbe essere interessata a rinforzare il proprio reparto difensivo, con l'attenzione che si sta concentrando anche sulla ricerca di un nuovo portiere; tra i nomi che circolano, ci sarebbe quello di Unai Simon, attuale estremo difensore dell'Athletic Bilbao.

Questo interesse non sarebbe nuovo per l'Inter, che già nel 2020 aveva mostrato interesse per il talentuoso portiere spagnolo.

Simon è attualmente uno dei migliori portieri in circolazione e gioca un ruolo fondamentale nella difesa del Bilbao sin dal 2014, quando si è unito al club a soli sedici anni; oltre ad essere una figura chiave per il suo club, Simon è anche il primo portiere della nazionale spagnola e questo ne potrebbe aumentare decisamente il valore a livello di cartellino.

L'Athletic Bilbao avrebbe fissato un prezzo di circa 40-50 milioni di euro per il portiere spagnolo, ma considerando che il contratto di Simon con il Bilbao scadrà a giugno 2025, potrebbero esserci margini di trattativa per abbassare questa cifra.

Inoltre i buoni rapporti tra le due squadre potrebbero facilitare una possibile trattativa, che però sarebbe ancora tutta da definire nella prossima estate, quando i nerazzurri dovranno decidere se puntare o meno ancora su Yann Sommer, autore fino ad ora di un'ottima stagione con la maglia nerazzurra.

La concorrenza dei top club inglesi sul portiere spagnolo

La concorrenza per il cartellino di Unai Simon non mancherebbe di certo, con club inglesi che potrebbero inserirsi nella corsa per assicurarsi il talentuoso portiere spagnolo nella prossima estate.

Considerando le cifre che circolano attualmente nel mercato inglese potrebbe divenire complesso per l'Inter mettersi a competere con i club della Premier League, ed infatti i nerazzurri vorrebbero cercare di evitare aste che potrebbero portare al rilancio sul prezzo del cartellino e pertanto potrebbero virare su diversi profili, meno conosciuti e dunque meno attenzionati.

Il lavoro del direttore sportivo Giuseppe Marotta in questo senso sembrerebbe in fermento, con la possibile pista che porterebbe al portiere brasiliano Bento come alternativa, che potrebbe riprendere piede nelle prossime settimane.