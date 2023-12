"Bisogna essere coscienti di che partita andiamo a giocare visto che il Genoa è una squadra aggressiva e che gioca un buon calcio. Ci sono tre giocatori cresciuti da noi come Dragusin, De Winter e Vogliacco, Gilardino sta facendo un ottimo lavoro": così Massimiliano Allegri ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Genoa vs Juventus, che andrà in scena questa sera allo stadio Marassi di Genova.

Il tecnico ha parlato di squadra solida che sta facendo bene ma che deve restare coi piedi per terra (i bianconeri sono secondi in classifica a due punti dall'Inter prima): lui, Massimiliano Allegri, oggi appare saldamente alla guida della squadra, con diversi rumors a parlare anche di un possibile incontro in primavera con il ds Cristiano Giuntoli per parlare del rinnovo.

Allegri: 'Siamo una squadra senza prime donne, immaginare una classifica così in estate era difficile'

"All’inizio dell’estate era difficile immaginare una classifica del genere - ha proseguito Allegri - ma noi siamo partiti coscienti dei nostri limiti per costruire una squadra. Lo siamo diventati ma non basta ancora, bisogna stare con i piedi per terra e con equilibrio, basta un risultato negativo per ribaltare tutto e a noi non deve succedere. Siamo una squadra senza prime donne, il gruppo sta crescendo".

Come si può davvero contrastare l'Inter?: "Noi lo sappiamo che l’Inter è la favorita perché è stata costruita per vincere il campionato, l’hanno detto loro, anche Zhang alla cena di Natale.

Loro devono vincere la seconda stella e questo vuol dire che devono vincere il campionato, noi dobbiamo fare un passettino alla volta per migliorare. È un percorso che va giocato con equilibrio e serenità".

La condizione fisica dei giocatori della Juventus

Nei giorni scorsi non si era allenato Adrien Rabiot per un pestone subito durante Juventus vs Napoli, il francese però è recuperato e giocherà dall'inizio.

Ai box invece Moise Kean, che tornerà nel 2024: "Rabiot sta bene, a parte Kean che abbiamo deciso di fermare noi per risolvere il suo problema alla tibia, sono tutti a disposizione a parte De Sciglio ma tornerà l’anno prossimo. Kean si è sacrificato e ha giocato con il dolore. C’è anche Weah con noi a Genova".

La probabile formazione per il match di stasera

Con ogni probabilità la Juventus scenderà in campo questa sera col consueto 3-5-2.

In porta ci sarà ancora Szczęsny, con Gatti, Danilo e Bremer a protezione della sua porta. Il centrocampo vedrà ancora una volta Cambiaso largo a destra (che potrebbe fare staffetta con Weah, finalmente recuperato) e Kostic largo a sinistra, con Rabiot, Locatelli e McKennie schierati da interni. Davanti ancora il duo Vlahovic-Chiesa, con Arek Milik pronto a subentrare a gara in corso.