Il Crotone non sembra conoscere rivali. La squadra calabrese si aggiudica la sfida del Fanuzzi di Brindisi con il punteggio di 0-2 grazie alle reti siglate da Vuthaj e Spaltro e sale a quota 28 punti in classifica, agganciando il quarto posto. Una prova importante quella del Crotone di Lamberto Zauli giunto in terra di Puglia privo di 7 calciatori. Squalifiche ed infortuni non hanno pesato contro il Brindisi del neo tecnico Giorgio Roselli. Per gli squali si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo, un buon viatico in vista dello scontro contro la capolista Juve Stabia in programma sabato 9 dicembre alle ore 18:30 all'Ezio Scida.

Crotone, tre punti per sognare

Tre punti dovevano essere e tre punti sono arrivati per il Crotone. La squadra di Lamberto Zauli, tra le più in forma del "Girone C", insieme a Casertana e Juve Stabia, ha ottenuto allo Stadio Fanuzzi la sua ottava vittoria stagionale, la terza in trasferta. La prima rete della gara è giunta per gli squali al 18' del primo tempo grazie alla seconda marcatura stagionale dell'attaccante Dardan Vuthaj. Al 39' un fallo in area di rigore di Giuseppe Loiacono su Cristian Galano ha portato ad un calcio di rigore calciato dallo stesso attaccante pugliese ma parato dal portiere Andrea Dini. Al 18' della ripresa è giunto il raddoppio degli squali con il primo centro stagionale del difensore Riccardo Spaltro, gol che di fatto ha blindato la vittoria dei calabresi.

Tre punti per l'alta classifica

Con il successo di Brindisi il Crotone è sale a quota 28 punti in classifica, tenendo la scia delle migliori del girone. Nella prossima giornata il Crotone ospiterà la capilista Juve Stabia. Sarà una gara importante, forse quella con maggiore valore della stagione condotta fino a questo momento dai rossoblù.

In caso di vittoria per il Crotone si ridurrebbe ulteriormente in margine dalla vetta, rimescolando i rapporti di forza nel "Girone C". Dopo l'avvio disastroso, il Crotone sembra essere tornato la squadra di blasone ammirata lo scorso campionato le testa a testa al vertice con il Catanzaro, poi promosso in Serie B a fine stagione.

Crotone, infermeria piena

In vista del big-match di sabato 9 dicembre il Crotone recupererà i tre assenti per squalifica di Brindisi. Si tratta del difensore Daniel Leo, del centrocampista Alessio Tribuzzi e dell'attaccante Marco Tumminello. Da valutare saranno invece le condizioni fisiche dei difensori Davide Bove e Guillaume Gigliotti. Non saranno recuperabili gli infortunati di lungo corso, i centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale per i quali il ritorno in campo dovrebbe avvenire solamente nel nuovo anno.