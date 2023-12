La Juventus lavora per il futuro e fra i ruoli che potrebbero essere ritoccati per la prossima stagione spicca anche quello del portiere. Con Szczesny e Perin in scadenza di contratto a giugno 2025, la società bianconera starebbe valutando come nome gradito per la porta il brasiliano di 24 anni Bento, riferimento dell'Athletico Paranaense. Attualmente però l'Inter sarebbe in vantaggio per l'acquisto del giocatore, anche perché la società milanese non dovrebbe riscattare il cartellino di Audero dalla Sampdoria. L'idea dei neroazzurri è quella di investire sul brasiliano e alla lunga potrebbe prendere il posto del 35enne Sommer.

Il portiere Bento piacerebbe alla Juve, ma l'Inter sarebbe in vantaggio per il suo acquisto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Bento, portiere dell'Athletico Paranaense valutato circa 10 milioni di euro dalla società brasiliana. Attualmente però l'Inter sarebbe in vantaggio per il suo acquisto [VIDEO], a confermarlo anche il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini che parla di un giocatore pronto a valutare il trasferimento nella società milanese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Athletico Paranaense vanta già una buona esperienza professionale nel campionato brasiliano. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e ha il vantaggio del passaporto italiano che permetterebbe ad Inter o alla Juventus di tesserarlo come comunitario.

In questa stagione fra tutte le competizioni disputate ha giocato 61 match subendo 58 gol.

Le caratteristiche tecniche di Bento

Il 24enne brasiliano Bento originario di Curitiba sta catturando l'attenzione nel panorama calcistico grazie alle sue notevoli abilità, in particolare per quanto riguarda il rinvio, la fase d'impostazione e la comunicazione efficace con i compagni di squadra.

Con una statura imponente di 1,90 cm, Bento si distingue per il suo destro potente e per la sua abilità nel gestire situazioni di gioco complesse.

Le sue doti eccezionali emergono soprattutto nei riflessi su tiri da fuori. Nonostante la sua imponente presenza fisica, dimostra una straordinaria agilità e prontezza nel rispondere alle diverse situazioni che si presentano durante una partita.

Il futuro professionale di Szczesny

La Juventus potrebbe valutare l'arrivo di Bento nell'eventualità di una cessione di Szczesny, anche se attualmente è una valutazione che la società bianconera non sta facendo. Il portiere della nazionale della Polonia ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. C'è da dire che l'ingaggio pesante di Szczesny non agevola una sua possibile cessione nel Calciomercato estivo.